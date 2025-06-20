Футболіст Ювентуса: Трамп говорив про Іран, а я просто хочу грати у футбол

Футболісти туринського Ювентуса під час клубного чемпіонату світу у США провели зустріч з президентом країни Дональдом Трампом у Білому домі.

Як пише The Athletic, команда мала готуватися до вечірнього матчу з Аль-Айном на КЧС-2025, але менеджмент команди та кілька гравців попрямували до Овального кабінету.

Футболісти Ювентуса про зустріч із Трампом

Упродовж 16-хвилинного пресбрифінгу в Овальному кабінеті кілька гравців, зокрема футболістів збірної США Вестона МакКенні та Тімоті Веа стояли за спиною Трампа та слухали, як він обговорював можливий напад на Іран, як уникнути громадянської війни в США та заборони на в’їзд, запроваджені його адміністрацією.

Зараз дивляться

В якийсь момент Трамп запитав, чи може жінка потрапити до чоловічої команди Ювентуса.

— Це все було несподіванкою для мене, чесно кажучи – вони сказали нам, що ми повинні поїхати, і у мене не було іншого вибору, окрім як поїхати. Я був вражений, відверто. Це було трохи дивно. Коли він почав говорити про політику з Іраном і все таке, я подумав: Я просто хочу грати у футбол, – сказав Веа.

До складу делегації Ювентуса в Білому домі увійшли власник клубу Джон Елканн, виконавчий директор Мауріціо Сканавіно, генеральний менеджер Дам’єн Комоллі та директор з футбольної стратегії Джорджо К’єлліні.

Також були присутні футболісти, окрім МакКенні та Веа, на зустріч з президентом США вирушили Душан Влахович, Мануель Локателлі, Тен Копмейнерс, Федеріко Гатті та головний тренер команди Ігор Тудор.

У першому турі групового етапу на клубному чемпіонаті світу Ювентус розгромив Аль-Айн із ОАЕ з рахунком 5:0. Наступну гру б’янконері проведуть проти марокканського клубу Відад 22 червня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.