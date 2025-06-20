Сенсація на клубному ЧС: ПСЖ зазнав поразки від бразильського Ботафогу

Цьогорічний переможець Ліги чемпіонів ПСЖ зазнав сенсаційної поразки від бразильського Ботафогу на клубному чемпіонаті світу.

Матч ПСЖ – Ботафогу відбувся на стадіоні Роуз Боул у Пасадені, штат Каліфорнія, та завершився перемогою бразильців 1:0.

ПСЖ – Ботафогу: як минув матч

У разі перемоги ПСЖ достроково би гарантував собі вихід до плейоф клубного чемпіонату світу, адже у першому турі розгромив Атлетіко з рахунком 4:0.

Зараз дивляться

Єдиний гол у матчі Ботафогу забив на 36-й хвилині після контратаки.

24-річний бразильський форвард Ігор Жезус отримавши пас від венесуельця Джефферсона Саваріно пробив з-за меж штрафного майданчика і м’яч рикошетом від захисника парижан Вільяма Пачо влетів у сітку воріт Джанлуїджі Доннарумми.

У другому таймі ПСЖ 11 разів бив по воротах суперника, але лише двічі м’яч летів у площину. Ботафогу створив два моменти – обидва удари були площину воріт, проте фінальний свисток зафіксував перемогу бразильського клубу 1:0.

ПСЖ — Ботафогу – 0:1

Гол: Жезус, 36

Перемога над ПСЖ вивела Ботафогу в одноосібні лідери групи B із 6 очками. ПСЖ має 3 очки, стільки ж і Атлетіко. Без очок поки лише американський Сіетл Саундерз.

Ботафогу є переможцем Кубка Лібертадорес 2024 року.

Крім того бразильська команда стала першою за 13 років із Південної Америки, яка обіграла представника Європи на клубному ЧС. Востаннє це вдавалося Палмерайсу на КСЧ-2012 у матчі проти Челсі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.