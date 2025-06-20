Тренер Челсі підтримав Мудрика, але клуб активно шукає йому заміну
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска відреагував на звинувачення Футбольної асоціації Англії (FA) щодо українського вінгера аристократів Михайла Мудрика.
Мареска висловив підтримку українцю, але зазначив, що клуб у пошуку нового гравця на його позицію. Про це пише британська газета Mirror.
Мареска про ситуацію з Мудриком
У середу, 18 червня, стало відомо, що FA висунула офіційні звинувачення Мудрику через позитивну допінг-пробу і йому загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років.
Зараз Челсі активно намагається оформити трансфер нападника дортмундської Борусії Джеймі Байно-Гіттенса, але джмелі відхилили вже три пропозиції з Лондона.
— Ми вже провели цілий сезон без Мишка. Ми збираємося ухвалити рішення про купівлю вінгера, – сказав Мареска.
Проте наставник Челсі наполягає, що продовжить підтримувати свого гравця, оскільки справа ще перебуває у процесі розгляду.
— Я розмовляв з Мишком в Польщі, коли ми грали фінал Ліги Конференцій. Відтоді ми не спілкувалися. Я нічого не можу додати. У мене немає більше інформації. Мишко – гравець Челсі. Поки він ним не є, я буду довіряти, – наголосив він.
Як повідомлялося, Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення Мудрику через позитивний допінг-тест.
Вважається, що допінг-проба українця у листопаді 2024 року виявила заборонену речовину мельдоній. Проба А була позитивною. Футболісту загрожує тривала дискваліфікація до чотирьох років.
Напередодні видання The Athletic повідомило, що допінг-проба Б українського футболіста також показала позитивний результат.