Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита бою за абсолют

Букмекери приймають ставки на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

На кону поєдинку стоятимуть головні чемпіонські пояси, якими володіє українець, – WBO, WBA та IBO, а також титул IBF, який має британець.

На думку букмекерів, фаворитом другого бою Усик – Дюбуа є український боксер.

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Усик – Дюбуа 2: прогноз букмекерів на бій-реванш

Ставки на перемогу Усика приймають із коефіцієнтом 1.29, успіх британця оцінюється котируванням 3.80. Ймовірність нічиєї прогнозують у 17.00.

У поєдинку Усик – Дюбуа 2 букмекери віддають перевагу достроковій перемозі Олександра із коефіцієнтом 2.10, на аналогічну перемогу Дюбуа прогноз – 5.50. Імовірність тріумфу українця за очками – 2.85, а британця – 13.00.

На реванш Усик – Дюбуа букмекери дають прогноз, що бій триватиме всі 12 раундів, із коефіцієнтом 2.30.

Що відомо про реванш Усик – Дюбуа

Про реванш Усик – Дюбуа оголосили у квітні. Спершу повідомлялося, що бій відбудеться 12 липня, але згодом було узгоджено дату 19 липня.

Вже відомо, що в андеркарді битиметься 27-річний український боксер Даніель Лапін. Його суперником стане британець Льюїс Едмондсон. Також підтверджено бій Лоуренса Околі з Британії проти представника ПАР Кевіна Лерени.

Дюбуа та Усик вже зустрічалися у серпні 2023 року. Тоді Олександр здобув дострокову перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

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