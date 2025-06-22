Лузан виборола золото ЧЄ-2025 у веслуванні на каное-одиночці

Олімпійська призерка Людмила Лузан виборола золото чемпіонату Європи-2025 з веслування на байдарках та каное на дистанції 500 метрів у каное-одиночці.

Це сталося під час змагань Євро-2025 з веслування, що завершуються у чеському Рачице.

Лузан – чемпіонка Євро-2025

Фінал у каное-одиночці на 500 м відбувся в останній змагальний день, 22 червня, чемпіонату Європи. Суперницями українки були титуловані спортсменки, зокрема срібна призерка ЧС-2021 Река Опавскі з Ушорщини.

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На старті заїзду Лузан вирвалася уперед та змогла втримати лідерство.

Вона дісталася фінішу за 2:06.807 хвилини, випередивши Опавскі на 1.986 секунду. Трійку лідерів замкнула представниця Іспанії Марія Корбера.

Таким чином Людмила Лузан принесла Україні перше золото цьогорічного чемпіонату Європи з веслування на байдарках та каное.

Окрім золота Лузан українська команда на Євро-2025 у Рачице вибороли ще три срібні медалі.

Лузан фінішувала другою в одиночному заїзді на 200 м, а також у парі з Іриною Федорів у каное-двійках на дистанціях 200 м та 500 м.

Востаннє Лузан виборювала золото чемпіонату Європи у дисципліні каное-одиночка ще у 2021 році. Загалом для неї це вже четверте золото з ЧЄ.

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