Усик припинив співпрацю з промоутером після 12 років співпраці: що відомо

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик і його промоутер Олександр Красюк припинили співпрацю напередодні реваншу за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це Красюк повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Усик та Красюк припинили співпрацю

Боксер Олександр Усик та Олександр Красюк, який є гендиректором промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine, розпочали співпрацю у 2013-му.

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Тандем пропрацював 12 років. У цей період Усик провів 23 бої, які завершилися його перемогою.

Красюк повідомив про припинення співпраці, побажавши Олександру успіхів у майбутньому.

– Це була неймовірна подорож – 12 років неймовірного успіху. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити правила гри. Ще у 2013 році я дав слово – і я його дотримав. Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що задумали. Але, завдяки Божій милості, ми виконали неможливу місію, – написав він, додавши, що мрія здійснилася.

Також Красюк підтвердив виданню Tribuna.com про припинення співпраці.

View this post on Instagram A post shared by Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk)

За період роботи з Красюком Усик виборов титули WBO (2016), WBO та WBC (2018) та став абсолютним чемпіоном у важкій вазі (2018). Здобув пояси WBO, WBA та IBF (2021) у надважкій вазі та став абсолютним чемпіоном світу у цій категорії у 2024 році.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні. Українець захищатиме пояси, якими володіє, та битиметься за повернення титулу IBF, який звільнив улітку 2024-го перед другим поєдинком з Тайсоном Ф’юрі.

Дюбуа та Усик вже зустрічалися у серпні 2023 року. Тоді Олександр здобув дострокову перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

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