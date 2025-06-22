Євро-2025 U-21: календар, розклад та результати матчів

Молодіжний чемпіонат Європи з футболу-2025 серед команд до 21 року триває 11-29 червня у Словаччині.

Матчі відбуваються на восьми стадіонах словацьких міст, серед яких Братислава, Кошице, Трнава, Жиліна, Нітра, Дунайська Стреда, Пряшів та Тренчин.

Серед 16 учасників турніру була збірна України U-21, яка завершила виступи на стадії групового етапу, посівши третє місце у групі D.

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Факти ICTV представляють розклад та результати матчів Євро-2025 з футболу серед команд U-21.

Євро-2025 U-21: календар турніру

Груповий етап – 11-18 червня;

1/4 фіналу – 21-22 червня;

Півфінали – 25 червня;

Фінал – 28 червня.

Євро U-21 2025: розклад та результати

Євро-2025 U-21: 1/2 фіналу

Середа, 25 червня

19:00. Англія – Нідерланди.

Євро-2025 U-21: 1/4 фіналу

Неділя, 22 червня

19:00. Данія – Франція;

22:00. Німеччина – Італія.

Субота, 21 червня

19:00. Португалія – Нідерланди – 0:1;

– 0:1; 22:00. Іспанія – Англія – 1:3.

На стадії групового етапу всі учасники поділені на групи, по чотири команди у кожній. За регламентом, з кожного квартету до стадії 1/4 фіналу вийшли по дві найкращі команди.

Євро-2025 U-21: груповий етап

Середа, 11 червня

19:00. Словаччина – Іспанія (Група А) – 2:3;

(Група А) – 2:3; 22:00. Італія – Румунія (Група А) – 1:0;

– Румунія (Група А) – 1:0; 22:00. Португалія – Франція (Група С) – 0:0;

22:00. Польща – Грузія (Група С) – 1:2.

Четвер, 12 червня

19:00. Україна – Данія (Група D) – 2:3;

(Група D) – 2:3; 22:00. Чехія – Англія (Група В) – 1:3;

(Група В) – 1:3; 22:00. Німеччина – Словенія (Група В)- 3:0;

– Словенія (Група В)- 3:0; 22:00. Фінляндія – Нідерланди (Група D) – 2:2.

Субота, 14 червня

19:00. Іспанія – Румунія (Група А) – 2:1;

– Румунія (Група А) – 2:1; 22:00. Словаччина – Італія (Група А) – 0:1;

(Група А) – 0:1; 22:00. Португалія – Польща (Група С) – 5:0;

– Польща (Група С) – 5:0; 22:00. Франція – Грузія (Група С) – 3:2.

Неділя, 15 червня

19:00. Англія – Словенія (Група В) – 0:0;

19:00. Фінляндія – Україна (Група D) – 0:2;

(Група D) – 0:2; 22:00. Чехія – Німеччина (Група В) – 2:4;

(Група В) – 2:4; 22:00. Нідерланди – Данія (Група D) – 1:2.

Вівторок, 17 червня

19:00. Грузія – Португалія (Група С) – 0:4;

(Група С) – 0:4; 19:00. Франція – Польща (Група С) – 4:1;

– Польща (Група С) – 4:1; 22:00. Румунія – Словаччина (Група А) – 1:2;

(Група А) – 1:2; 22:00. Іспанія – Італія (Група А) – 1:1.

Середа, 18 червня

19:00. Данія – Фінляндія (Група D) – 2:2;

19:00. Нідерланди – Україна (Група D) – 2:0;

– Україна (Група D) – 2:0; 22:00. Словенія – Чехія (Група В) – 0:2;

(Група В) – 0:2; 22:00. Англія – Німеччина (Група В) – 1:2.

Чинним чемпіоном Європи серед команд U-21 є збірна Англії, яка у 2023 році обіграла у вирішальному матчі збірну Іспанії з рахунком 1:0.

Молодіжна збірна України на Євро-2023 дійшла до півфіналу, де поступилася іспанцям.

Український футболіст Георгій Судаков та двоє іспанців Абель Руїс та Серхіо Гомес були найкращими бомбардирами турніру з трьома голами.

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