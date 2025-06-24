Олімпік Ліон за бортом Ліги 1: французький гранд понизили у класі – причина

Футбольний клуб Олімпік Ліон офіційно понизили до французької Ліги 2 через фінансові проблеми, зокрема борги.

Як пише газета Le Figaro, рішення ухвалив фінансовий наглядовий орган французького футболу – Національна дирекція з контролю за управлінням (DNCG).

Олімпік Ліон понизили до Ліги 2

На слуханні у вівторок керівництво Олімпік Ліона не зміг переконати фінансовий наглядовий орган французького футболу скасувати обмежувальні заходи, запроваджені у листопаді. Проте – успіху досягнути не вдалося.

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— За останні тижні ми зробили низку інвестицій. У фінансовому плані все в хорошій формі, – сказав власник клубу, американець Джон Текстор, який також є головою холдингу Eagle Football Holding.

Санкції пов’язані з фінансовими проблемами клубу, зокрема боргами. Видання Le Progrès писало, що компанія Текстора за фінансовий рік 2023/24 прозвітувала про те, що борги Ліона зросли з €458 до €508 млн.

Le Figaro вказує, що окрім плану “добровільного звільнення близько сотні співробітників”, клуб також скоротив заробітну плату для гравців. Зокрема Ліон залишили Александр Ляказетт та Ентоні Лопес, які мали чималі контракти.

Ліон хотів покрити борги, виходом у Лігу чемпіонів, але команда фінішувала на шостій сходинці, що дає право грати у Лізі Європи.

Олімпік Ліон ще може подати апеляцію на це рішення, але в разі провалу, їхнє місце займе Реймс, який у плейоф за місце у Л1/Л2 поступився Мецу у двоматчевому протистоянні.

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