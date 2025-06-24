Жалюгідний боягуз: Ломаченка розкритикували за мовчання про РФ після удару по школі

Російські війська вдарили балістикою по Білгороду-Дністровському на Одещині 23 червня, внаслідок чого було зруйновано місцевий навчальний заклад.

Колишній боксер Василь Ломаченко, який є уродженцем цього міста, відреагував на трагедію, але не назвав Росію відповідальною за цей злочин. Це спричинило бурхливе обурення у соціальних мережах.

Реакція Ломаченка на удар РФ по ліцею на Одещині

У своєму дописі у соцмережі Facebook Ломаченко виклав фото ДСНС зі зруйнованим навчальним закладом та назвав 23 червня трагічним днем для всіх мешканців міста.

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— Вчора ще були посмішки і радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози і гіркота! Школа, яку закінчив, в яку ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетами! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров’я одужати пораненим! Мир усім, – написав боксер.

Василь написав свій допис російською мовою, але забув вказати, що Росія завдала удару по ліцею у Білгороді-Дністровському.

Реакція українців на допис Ломаченка

Допис колишнього боксера зібрав тисячі коментарів, здебільшого обурливих. Громадський діяч та волонтер Сергій Притула назвав Ломаченка жалюгідним боягузом.

Він запитав у Василя, хто конкретно вдарив по місту та коли боксер напише заяву про вихід з громадянства України.

— Жалюгідний боягуз! Кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення твого всратого патріарха Кирила! Який такий самий чорт, як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства?

Пізніше Ломаченко відреагував на коментар Притули, назвавши його “безсовісним”, та додав, що вони “дійсно з ним різні українці”.

Громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко вказав Василю, що удару завдали росіяни, яких він називав “братами”.

— Васю, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі. Росіяни. Твої брати. Жалюгідний ти сцикун. І зрадник, – написав Стерненко.

Йому Ломаченко теж відповів, дорікнувши, що Стерненко ходить з охороною після замаху на нього, та назвав його “головою, що говорить”.

Українські користувачі теж не добирали слів та обурення, коментуючи допис Ломаченка:

Це твої брати зробили.

Це зробив “русскій мир”.

Російська ракета з благословення отця Кирила. А то неточний опис.

Твоя РПЦ благословила цю ракету.

І звідки ж вона прилетіла? Хто ж це зробив?.. Рептилоїди – не зрозуміло.

Василю, це зробило свідомо керівництво РФ. Можливо, ви і хочете помічати “хороших росіян”, які нейтральні або підтримують нас, тому ви публічно не хейтите русню.

Нагадаємо, 5 червня Василь Ломаченко оголосив про завершення кар’єри у віці 37 років. У своїй промові він висловив вдячність компанії Top Rank, її керівнику Бобу Аруму, а також США та вболівальникам боксу.

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