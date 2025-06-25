Не дав забити Баварії: Трубін – найкращий гравець матчу на клубному ЧС-2025
Український воротар португальської Бенфіки Анатолій Трубін визнаний найкращим гравцем матчу проти Баварії у третьому турі групового етапу на клубному чемпіонаті світу з футболу.
У матчі Бенфіка – Баварія орли мінімально здолали мюнхенський клуб з рахунком 1:0.
Бенфіка – Баварія: Трубін – гравець матчу
Єдиний м’яч у матчі Бенфіка – Баварія забив Андреас Шельдруп у першому таймі на 13-й хвилині. Лісабонський клуб зумів втримати свої ворота на замку, а Анатолій Трубін виконав у зустрічі чотири сейви.
За підсумками гри українця визнали найкращим гравцем зустрічі. Трубін також отримав спеціальну нагороду від ФІФА після матчу з Баварією.
— Це була гарна гра проти дуже сильного суперника. Тож я дуже радий, але не тільки за себе, а за всю команду. Ми залишили усе на полі, щоб виграти. Бачите, погода екстремально спекотна. Ми зробили усе, що від нас залежало, – сказав голкіпер в інтерв’ю DAZN.
Трубін зізнався, що після матчу дуже втомлений і просто хоче відпочити, після чого розпочнеться підготовка до наступної гри.
OFFICIEL ! Anatoliy Trubin est élu HOMME DU MATCH contre le Bayern Munich !
Match IMPÉRIAL du gardien du SL Benfica ce soir ! pic.twitter.com/YOQIzp2kta
— Instant Foot (@lnstantFoot) June 24, 2025
Матч проти Баварії став для Трубіна другим сухим на чемпіонаті світу. У другому турі він не дозволив команді Окленд Сіті вразити свої ворота.
В 1/8 фіналу клубного ЧС-2025 Бенфіка зустрінеться з лондонським Челсі. Матч запланований на суботу, 28 червня.