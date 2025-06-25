Поль Погба відновлює кар’єру після дискваліфікації: де гратиме

Французький півзахисник Поль Погба погодив дворічний контракт із Монако та цього тижня пройде медичне обстеження у клубі. Де-факто це буде поверненням спортсмена до футболу після дискваліфікації за допінг.

Про це пише британська газета The Guardian.

Поль Погба стане гравцем Монако

Останнім клубом 32-річного футболіста був туринський Ювентус, у футболці якого він виходив ще у вересні 2023 року, після чого стало відомо про його позитивний тест на допінг.

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У лютому 2024 року Поля Погба дискваліфікували на чотири роки за виявлену у його організмі заборонену речовину.

Француз подав апеляцію на термін дискваліфікації, який скоротили до 18 місяців. У березні цього року термін бану минув.

За даними ЗМІ, йому робили пропозиції щодо продовження кар’єри клуби з ліги МЛС та Саудівської Аравії, але півзахисник вирішив відновити кар’єру в Монако.

Що відомо про Поля Погба

Французькому півзахиснику Полю Погба – 32 роки. Він є вихованцем академії Гавра, але досі ніколи не грав у чемпіонаті Франції.

Футболіст двічі виступав за Манчестер Юнайтед у 2011-2012 та 2016-2022 роках та двічі за Ювентус у 2012-2016 та 2022-2024 роках. Друге повернення Погба до лав червоних дияволів оновило тоді трансферний рекорд – близько €105 млн.

Разом із Ювентусом він чотири рази ставав чемпіоном Серії А, брав Кубок країни (двічі) та Суперкубок (двічі). З МЮ вигравав Кубок Футбольної ліги Англії та Лігу Європи у 2017 році.

У складі збірної Франції став чемпіоном світу 2018 року. Брав срібло Євро-2016 та перемагав з командою у Лізі націй УЄФА.

Джерело : The Guardian

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