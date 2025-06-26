Букет, дата й каблучка: донька Шацьких натякнула на весілля з зіркою Динамо

Христина Шацьких, донька легенди Динамо Київ Максима Шацьких, натякнула на заміжжя із зіркою київського клубу та гравцем збірної України з футболу Миколою Шапаренком.

У своєму Telegram-каналі дівчина опублікувала загадкове фото.

Шацьких натякнула на весілля із Шапаренком

Христина Шацьких виклала фото, на якому видно букет квітів, схожий на букет нареченої. Також видно частину короткої білої сукні.

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Дівчина написала під фото лише дату 25.06.2025, прикріпивши емодзі білого серця.

У сториз в Instagram Христина позначила Шапаренка і, окрім емодзі серця, додала ще й емодзі каблучки.

Підписники дівчини гадають, йдеться про освідчення чи про одруження пари.

Микола Шапаренко почав зустрічатися із донькою Максима Шацьких у 2022 році. Проте пара тривалий час не афішувала свої стосунки.

Зазначимо, що Шапаренко у сезоні-2024/25 став найкращим асистентом УПЛ із вісьмома гольовими передачами у 23 матчах.

Фото: Христина Шацьких

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