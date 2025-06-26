Ястремська розгромно програла філіппінці на турнірі WTA в Істборні

Українська тенісистка Даяна Ястремська розгромно поступилася кваліфаєрці з Філіппін на турнірі WTA 250 в британському Істборні.

У чвертьфіналі у двох сетах вона програла Александрі Еалі з рахунком 1:6, 2:6.

Ястремська програла у 1/4 фіналу WTA 250 в Істборні

Тенісистки провели на корті 1 годину та 5 хвилин, за які жодна з них не зробила подачі навиліт. Ястремська припустилася двох подвійних помилок проти однієї у суперниці.

Зараз дивляться

У першій партії Даяна віддала три власні подачі Александрі, оформивши лише один брейк у відповідь.

У другому сеті Еала здійснила ривок 3:0 з двома брейками, після чого вже Ястремська відповіла двома брейками, але програла у п’ятому геймі на своїй подачі. Наступні два гейми були за філіппінкою.

З Еалою, яка посідає 74-те у рейтингу WTA, Даяна зустрічалася вперше. Турнір в Істборні філіппінка розпочала з кваліфікації.

У перших двох колах турніру українка впевнено обіграла польку Магду Лінетт та британку Франческу Джонс.

У понеділок, 30 червня, стартує основний турнір серії Grand Slam – Вімблдон-2025. Даяна Ястремська заявлена на ньому до основи одиночних і парних змагань.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.