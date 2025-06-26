Мбаппе схуд до 5 кг через інфекцію: коли зможе зіграти на клубному ЧС

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який пропустив перші два матчі своєї команди на клубному чемпіонаті світу 2025 року, втратив вагу через інфекцію.

Про це повідомила іспанська газета Marca.

Мбаппе втратив вагу через інфекцію

Під час клубного чемпіонату світу Кіліана Мбаппе ушпиталили через гострий гастроентерит. Пізніше 26-річного футболіста виписали з лікарні, але інфекція вплинула на його організм.

Зараз дивляться

За оцінкою медичної служби мадридського клубу, форвард втратив від чотирьох до п’яти кілограмів. Звична вага Мбаппе становить близько 75 кг.

Наставник Реала Хабі Алонсо на пресконференції сказав, що Мбаппе повернувся до тренувань, але ще не повністю відновився після хвороби.

— Ми поговорили після тренування, і він вирішив залишитися (поза заявкою, – Ред.) і добре відновитися, щоб бути готовим, коли пройдемо далі, якщо вийдемо до 1/8 фіналу. Він все ще відновлюється, не в ідеальній формі для гри, – сказав тренер.

Алонсо вніс до заявки на матч третього туру 24 футболісти, зокрема українця Андрія Луніна.

У заключному турі групового етапу КЧС-2025 у своєму квартеті Реал зіграє проти Зальцбурга. Матч відбудеться о 4:00 за київським часом 27 червня.

Нагадаємо, у першому турі Реал розписав нічию із саудівським Аль-Хілялем (1:1), а в другому обіграв (3:1) мексиканську Пачуку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.