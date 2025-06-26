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Це мій останній рік як футболіста: Ярмоленко завершить кар’єру у 2026-му

Андрій Ярмоленко
Фото: Depositphotos

Футболіст збірної України та київського Динамо Андрій Ярмоленко оголосив, що після сезону-2025/26 завершить кар’єру.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

Андрій Ярмоленко завершує кар’єру

У травні 35-річний Ярмоленко продовжив контракт із Динамо ще на один рік – до кінця сезону-2025/26. За його словами, після цього він завершить ігрову кар’єру.

Зараз дивляться

— З упевненістю можу сказати, що це останній мій рік як футболіста, – заявив Ярмоленко.

За його словами, він вирішив залишитись ще на рік після розмови з керівництвом київського клубу. Ярмоленко повідомив, що говорив на цю тему з головним тренером Олександром Шовковським та президентом клубу.

— Для мене було важливо відчувати, що я потрібен як футболіст. В жодному разі не хочу бути в клубі як футболіст за свої якісь минулі заслуги. Коли я почув їхню думку, то зрозумів, що на мене розраховують як на бойову одиницю. Тому я уклав контракт ще на рік, – сказав футболіст.

У сезоні-2024/25 Ярмоленко провів 33 матчі у всіх турнірах, забивши 12 голів. Також у його активі одна результативна передача. У жовтні минулого року Ярмоленко став десятим гравцем в історії, який провів 500 матчів за українські команди.

Він також продовжує виступи за збірну України, але не викликався на товариський турнір у Канаді.

Восени збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. Суперниками підопічних Сергія Реброва стануть збірні Франції, Азербайджану та Ісландії.

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