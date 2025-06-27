Мбаппе знову позивається до ПСЖ: звинувачує клуб у цькуванні

Футболіст мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе звинуватив свій колишній клуб у “моральному цькуванні” та подав відповідний позов.

Про це пише CNN, посилаючись на підтвердження прокуратури Парижа.

Мбаппе подав новий позов проти ПСЖ

Це вже не перший позов Мбаппе щодо свого колишнього клубу – попередній стосувався невиплаченої заробітної плати.

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Зараз же Кіліан звинувачує паризький клуб в “тиску”, щоб змусити його продовжити контракт у 2023 році.

Прокуратура заявила, що Мбаппе “заявляє про випадки цькування, яких, як стверджує, він зазнав у Парі Сен-Жермен”. Йдеться про усунення гравця від основного складу зі спортивних, адміністративних або дисциплінарних причин.

У контракті Мбаппе з ПСЖ була опція продовження ще на рік — до 2025-го. Після того як він повідомив, що не пролонгує угоду, клуб не взяв футболіста у передсезонне турне до Японії та Південної Кореї і він тренувався з гравцями другої команди.

ПСЖ заявляв, що радше продасть його, ніж відпустить безкоштовно у 2024 році, але Мбаппе відхилив пропозицію про перехід до саудівської команди Аль-Хіляль за €300 млн.

У підсумку Мбаппе приєднався до мадридського Реала минулого літа на правах вільного агента.

Інша справа Мбаппе проти ПСЖ

У серпні 2024 року Мбаппе звернувся до Французької професійної ліги щодо заборгованості перед ним з боку ПСЖ €55 млн.

Наступного місяця ліга зобов’язала клуб погасити заборгованість перед Кіліаном. У жовтні Апеляційний комітет залишив чинним рішення, яке зобов’язує ПСЖ виплатити Мбаппе €55 млн заборгованих коштів.

У квітні 2025 року Мбаппе домігся запобіжного арешту у справі проти ПСЖ про виплату €55 млн, але клуб просив скасувати це рішення.

У травні парижани подали позов до суду першої інстанції проти футболіста, вимагаючи від нього компенсації у €98 млн. ПСЖ звинуватив футболіста у “тактиці затягування”, що призвело до збитків.

Джерело : CNN

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