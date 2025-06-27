Понад 20 років терпів біль: Бекхему зробили операцію через травму, отриману в матчі

Колишній футболіст МЮ та Реала, сер Девід Бекхем переніс операцію з відновлення зап’ястя, яке він зламав під час матчу за національну команду понад 20 років тому.

Про це повідомляє газета The Sun.

Девід Бекхем переніс операцію

Дружина ексфутболіста збірної Англії Вікторія Бекхем опублікувала сторис в Instagram фото, на якому Девід перебуває на лікарняному ліжку з пов’язкою на руці.

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Вона підписала знімок, побажавши йому якнайшвидшого одужання: Одужуй скоріше, татку.

За повідомленням видання, Бекхем потребував операції через травму руки, якої він зазнав під час товариського матчу проти Південної Африки в Дурбані у травні 2003 року.

Нещодавній рентгенівський знімок показав, що штифт, який використовувався для фіксації зап’ястя і мав би розсмоктатися, насправді залишився в передпліччі.

— Девід страждав від болю роками, але не думав про це. Він просто продовжував жити, поки в останні місяці біль не став зовсім нестерпним. Рентген показав, що штифт не розсмоктався, тому його записали на операцію, щоб остаточно вирішити цю проблему через всі ці роки, – сказало джерело газеті.

Також інформатор The Sun сказав, що дружина Бекхема була біля його ліжка після операції і все минуло добре.

Девід Бекхем зламав зап’ястя після падіння в першому таймі проти команди ПАР. Він продовжив гру з перев’язаною рукою і був замінений лише наприкінці другого тайму, коли замість нього на поле вийшов Джермейн Дженас.

У самому матчі Бекхем відзначився асистом, а гра завершилася перемогою команди трьох левів.

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