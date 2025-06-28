Англія U-21 – Німеччина U-21: де дивитися фінал Євро-2025

У фіналі молодіжного Євро-2025 серед команд U-21 зіграють команди Англії та Німеччини. Гра відбудеться 28 червня на арені Тегельне поле у Братиславі (Словаччина).

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Англія U-21 – Німеччина U-21, де дивитися та хто покаже поєдинок команди трьох левів та бундестім на молодіжному Євро-2025, розповідають Факти ICTV.

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Англія U-21 – Німеччина U-21: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Англія U-21 – Німеччина U-21 в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.

Перегляд фіналу Євро-2025 U-21 буде доступний на OTT-платформі за такими передплатами: Оптимальна, Спорт, Максимальна і MEGOPACK XL.

На медіасервісі гру прокоментує Олександр Новак.

Матч Англія U-21 – Німеччина U-21 також можна буде подивитися безкоштовно на телеканалі Перший.

Невеликим фаворитом фіналу вважається Англія. На перемогу команди трьох левів дають коефіцієнт 2.67. Успіх збірної Німеччини U-21 оцінюють в 2.88.

Нагадаємо, у півфіналі молодіжка Англії здолала однолітків із Нідерландів (2:1), а команда Німеччини розгромила французів (3:0).

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