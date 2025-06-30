Могли досягти більшого: Нагорняк про футболістів, що не реалізували себе на повну

Колишній нападник Дніпра, Шахтаря, збірної України, а нині тренер ФК Епіцентр Сергій Нагорняк назвав імена футболістів, які, на його думку, були надзвичайно талановитими, але не реалізували свій потенціал.

Також він поділився особистим досвідом, згадавши, як у певний момент хотів залишити футбол. Про це Нагорняк розповів у відеоподкасті Sport Talk із Андрієм Ковальським.

Сергій Нагорняк про таланти

Першим, хто спав на думку тренеру, стали футболісти Олександр Алієв та Артем Мілевський. Їхній талант Нагорняк оцінює надзвичайно високо.

Зараз дивляться

– Вони, повірте мені, і так досягли непогано. Але вони могли у футболі, і той же Леоненко, могли досягнути набагато більшого. Це люди, що були обдаровані талантом, який не кожен футболіст має, – зауважив Сергій Нагорняк.

При цьому вони неодноразово потрапляли в новини через різноманітні скандали, зокрема повʼязані з алкоголем. На думку тренера, важливо те, що зараз самі гравці не замовчують свої життєві історії.

– Вони так намагаються донести до молоді нашої зараз, що потрібно, а що не потрібно робити. Це стосується того, що я вам казав, що я інколи футболістам лекції читаю, так би мовити, про життя, – пояснив Нагорняк.

Нагорняк про те, як хотів піти з футболу

Окремо тренер згадав і про свій власний непростий період у кар’єрі. Після кількох років виступів у Китаї він зіштовхнувся з травмами та моральною втомою, через що ледь не залишив футбол.

– Був такий момент, що я думаю: “Так, вже набридло. Їду додому”. Проте, нічого – ліг спати, встав, вже не все так погано, як здається. Тобто, знаєте, як кажуть: треба лягти, переспати з цією думкою, щоб прийняти правильне рішення, – поділився Сергій Нагорняк.

На переїзд до Китаю футболіст зважився у 2000 році, коли завершився контракт із Шахтарем. У Піднебесній він відіграв чотири роки.

Своїми особистими переживаннями у розмові з Андрієм Ковальським раніше ділився й олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк. Він розповів, як вперше зустрівся зі своїми родичами з Руанди та як це вплинуло на його самоідентифікацію.

Фото: скриншот з інтервʼю

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.