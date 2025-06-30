Могли досягти більшого: Нагорняк про футболістів, що не реалізували себе на повну
Колишній нападник Дніпра, Шахтаря, збірної України, а нині тренер ФК Епіцентр Сергій Нагорняк назвав імена футболістів, які, на його думку, були надзвичайно талановитими, але не реалізували свій потенціал.
Також він поділився особистим досвідом, згадавши, як у певний момент хотів залишити футбол. Про це Нагорняк розповів у відеоподкасті Sport Talk із Андрієм Ковальським.
Сергій Нагорняк про таланти
Першим, хто спав на думку тренеру, стали футболісти Олександр Алієв та Артем Мілевський. Їхній талант Нагорняк оцінює надзвичайно високо.
– Вони, повірте мені, і так досягли непогано. Але вони могли у футболі, і той же Леоненко, могли досягнути набагато більшого. Це люди, що були обдаровані талантом, який не кожен футболіст має, – зауважив Сергій Нагорняк.
При цьому вони неодноразово потрапляли в новини через різноманітні скандали, зокрема повʼязані з алкоголем. На думку тренера, важливо те, що зараз самі гравці не замовчують свої життєві історії.
– Вони так намагаються донести до молоді нашої зараз, що потрібно, а що не потрібно робити. Це стосується того, що я вам казав, що я інколи футболістам лекції читаю, так би мовити, про життя, – пояснив Нагорняк.
Нагорняк про те, як хотів піти з футболу
Окремо тренер згадав і про свій власний непростий період у кар’єрі. Після кількох років виступів у Китаї він зіштовхнувся з травмами та моральною втомою, через що ледь не залишив футбол.
– Був такий момент, що я думаю: “Так, вже набридло. Їду додому”. Проте, нічого – ліг спати, встав, вже не все так погано, як здається. Тобто, знаєте, як кажуть: треба лягти, переспати з цією думкою, щоб прийняти правильне рішення, – поділився Сергій Нагорняк.
На переїзд до Китаю футболіст зважився у 2000 році, коли завершився контракт із Шахтарем. У Піднебесній він відіграв чотири роки.
Своїми особистими переживаннями у розмові з Андрієм Ковальським раніше ділився й олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк. Він розповів, як вперше зустрівся зі своїми родичами з Руанди та як це вплинуло на його самоідентифікацію.
Фото: скриншот з інтервʼю