Діогу Жота: життєпис футбольного таланту із Порту, який підкорив АПЛ

Футболіст Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота трагічно загинув у автокатастрофі на 28-му році життя.

Аварія сталася на трасі А-52 неподалік іспанського містечка Паласіос-де-Санабрія, у провінції Самора. Це трапилося лише через кілька днів після великої радості в його житті, адже 22 червня Жота відзначив весілля.

Що відомо про Діогу Жота та чим запам’ятався футболіст, читайте в нашому матеріалі.

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Діогу Жота: що відомо про початок його кар’єри

Діогу Жота, повне ім’я якого — Діогу Жозе Тейшейра да Сілва, народився 4 грудня 1996 року в португальському місті Порту.

Він із дитинства захоплювався футболом, починав у місцевій команді Gondomar, а потім потрапив до академії клубу Pacos de Ferreira, де вже у 2014 році дебютував за дорослу команду. Йому було всього 17, коли він уперше вийшов на поле в Кубку Португалії, а трохи згодом і в чемпіонаті.

У травні 2015-го він забив свої перші м’ячі в Прімейрі — і став наймолодшим бомбардиром в історії клубу на тому рівні.

Діогу Жота: біографія та перші матчі у англійській Прем’єр-лізі

Його талант помітили в Європі, і вже влітку 2016 року він підписав контракт з іспанським Атлетіко Мадрид. Але пробитися до складу мадридців він не встиг — його одразу віддали в оренду в Порту.

А через рік він опинився в англійському Вулверхемптоні. Там Жота дійсно розкрився: у першому ж сезоні забив 17 голів, допоміг команді вийти до англійської Прем’єр-ліги, а потім і став повноцінним гравцем Вулвз.

Стрибок у кар’єрі футболіста Діогу Жоти та ігри за Ліверпуль

У 2020 році кар’єра Жоти зробила черговий стрибок — він перейшов до Ліверпуля за приблизно 45 мільйонів євро. Його дебют в команді у червоних футболках відбувся вже у вересні, а перший гол він забив буквально за кілька днів після старту в новій команді.

За роки гри на Енфілді він став важливим гравцем у команді Юргена Клоппа: забивав у ключових матчах, включно з Лігою чемпіонів, допомагав вигравати Кубок Англії, Кубок ліги. Ба більше, у сезоні 2024/25 разом із Ліверпулем він став чемпіоном Англії. Загалом у футболці Ліверпуля він провів понад 180 матчів і забив понад 60 м’ячів.

У збірній Португалії Жота дебютував у 2019 році. З того часу він став постійним гравцем основного складу. У складі національної команди він встиг взяти участь у великих турнірах і разом із Португалією двічі вигравав Лігу націй УЄФА.

У збірній Португалії (усі рівні включно) Жота провів 78 матчів, забив 28 голів, отримав 9 жовтих та 1 червону картку . Для збірної категорії “A” — 48 матчів, 14 голів

Пристарсть Діогу Жоти – відеоігри

Окрім футболу, Жота мав ще одну пристрасть — відеоігри. У 2021 році він навіть займав перше місце в світовому рейтингу FIFA 21 і мав власну кіберспортивну команду.

Він часто стримив на Twitch, а фанати жартували, що він може однаково класно як і забивати в АПЛ, так і розривати суперників у PlayStation.

Діогу Жота: дружина та весілля

У червні 2025 року він одружився зі своєю дівчиною Руте Кардозу. Руте Кардозу — португалка, яка була поруч із Діогу Жотою ще з молодих років. Вони познайомилися під час навчання в інституті в Порту, і з тих пір були разом понад десять років.

Їхні стосунки почалися ще десь у 2012–2013 роках. У липні 2022-го Жота освідчився, а 22 червня 2025 року вони одружилися. Весілля було камерним і проходило в Португалії.

Вона завжди підтримувала чоловіка — була з ним під час переїздів, зміни клубів, футбольних перемог і в особистих справах.

Діогу Жота: діти

Перший син, Дініш, народився у 2021 році, другий син з’явився у 2023-му, а в листопаді 2024-го родина поповнилася донечкою.

Руте завжди трималася осторонь публічності — не прагнула слави, не світилася в пресі, хоча й ділилася часом родинними фото й часто була поруч із Жотою на матчах та в ключові моменти його життя.

Його смерть стала несподіваним ударом для світу футболу. Діогу Жота, вік якого всього 28 років, мав дружину і трьох дітей.

Джерело: Федерація футболу Португалії

Фото: Facebook

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