Діогу Жота: життєпис футбольного таланту із Порту, який підкорив АПЛ
Футболіст Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота трагічно загинув у автокатастрофі на 28-му році життя.
Аварія сталася на трасі А-52 неподалік іспанського містечка Паласіос-де-Санабрія, у провінції Самора. Це трапилося лише через кілька днів після великої радості в його житті, адже 22 червня Жота відзначив весілля.
Що відомо про Діогу Жота та чим запам’ятався футболіст, читайте в нашому матеріалі.
Діогу Жота: що відомо про початок його кар’єри
Діогу Жота, повне ім’я якого — Діогу Жозе Тейшейра да Сілва, народився 4 грудня 1996 року в португальському місті Порту.
Він із дитинства захоплювався футболом, починав у місцевій команді Gondomar, а потім потрапив до академії клубу Pacos de Ferreira, де вже у 2014 році дебютував за дорослу команду. Йому було всього 17, коли він уперше вийшов на поле в Кубку Португалії, а трохи згодом і в чемпіонаті.
У травні 2015-го він забив свої перші м’ячі в Прімейрі — і став наймолодшим бомбардиром в історії клубу на тому рівні.
Діогу Жота: біографія та перші матчі у англійській Прем’єр-лізі
Його талант помітили в Європі, і вже влітку 2016 року він підписав контракт з іспанським Атлетіко Мадрид. Але пробитися до складу мадридців він не встиг — його одразу віддали в оренду в Порту.
А через рік він опинився в англійському Вулверхемптоні. Там Жота дійсно розкрився: у першому ж сезоні забив 17 голів, допоміг команді вийти до англійської Прем’єр-ліги, а потім і став повноцінним гравцем Вулвз.
Стрибок у кар’єрі футболіста Діогу Жоти та ігри за Ліверпуль
У 2020 році кар’єра Жоти зробила черговий стрибок — він перейшов до Ліверпуля за приблизно 45 мільйонів євро. Його дебют в команді у червоних футболках відбувся вже у вересні, а перший гол він забив буквально за кілька днів після старту в новій команді.
За роки гри на Енфілді він став важливим гравцем у команді Юргена Клоппа: забивав у ключових матчах, включно з Лігою чемпіонів, допомагав вигравати Кубок Англії, Кубок ліги. Ба більше, у сезоні 2024/25 разом із Ліверпулем він став чемпіоном Англії. Загалом у футболці Ліверпуля він провів понад 180 матчів і забив понад 60 м’ячів.
У збірній Португалії Жота дебютував у 2019 році. З того часу він став постійним гравцем основного складу. У складі національної команди він встиг взяти участь у великих турнірах і разом із Португалією двічі вигравав Лігу націй УЄФА.
У збірній Португалії (усі рівні включно) Жота провів 78 матчів, забив 28 голів, отримав 9 жовтих та 1 червону картку . Для збірної категорії “A” — 48 матчів, 14 голів
Пристарсть Діогу Жоти – відеоігри
Окрім футболу, Жота мав ще одну пристрасть — відеоігри. У 2021 році він навіть займав перше місце в світовому рейтингу FIFA 21 і мав власну кіберспортивну команду.
Він часто стримив на Twitch, а фанати жартували, що він може однаково класно як і забивати в АПЛ, так і розривати суперників у PlayStation.
Діогу Жота: дружина та весілля
У червні 2025 року він одружився зі своєю дівчиною Руте Кардозу. Руте Кардозу — португалка, яка була поруч із Діогу Жотою ще з молодих років. Вони познайомилися під час навчання в інституті в Порту, і з тих пір були разом понад десять років.
Їхні стосунки почалися ще десь у 2012–2013 роках. У липні 2022-го Жота освідчився, а 22 червня 2025 року вони одружилися. Весілля було камерним і проходило в Португалії.
Вона завжди підтримувала чоловіка — була з ним під час переїздів, зміни клубів, футбольних перемог і в особистих справах.
Діогу Жота: діти
Перший син, Дініш, народився у 2021 році, другий син з’явився у 2023-му, а в листопаді 2024-го родина поповнилася донечкою.
Руте завжди трималася осторонь публічності — не прагнула слави, не світилася в пресі, хоча й ділилася часом родинними фото й часто була поруч із Жотою на матчах та в ключові моменти його життя.
Його смерть стала несподіваним ударом для світу футболу. Діогу Жота, вік якого всього 28 років, мав дружину і трьох дітей.
Джерело: Федерація футболу Португалії
Фото: Facebook