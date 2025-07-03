Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати

Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу триває у США з 15 червня.

Турнір відбувається в оновленому та розширеному форматі за участю 32 клубів із шести футбольних конфедерацій.

Під час жеребкування клубного чемпіонату світу учасників розподілили на вісім груп по чотири команди у кожній. Згідно із регламентом, до 1/8 фіналу вийшли по дві найкращі команди з кожного квартету.

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Факти ICTV пропонують повний розклад клубного чемпіонату світу-2025 та результати матчів.

Клубний чемпіонат світу-2025: календар

Груповий етап – 15-27 червня;

1/8 фіналу – 28 червня – 2 липня;

1/4 фіналу – 4-5 липня;

Півфінали – 8-9 липня;

Фінал – 13 липня.

Клубний чемпіонат світу 2025: розклад та результати

Серед учасників клубного ЧС-2025 три клуби, у яких виступають українські футболісти. Це мадридський Реал, за який грає Андрій Лунін, португальська Бенфіка, за яку виступає Анатолій Трубін та ФК Лос-Анджлес із Артемом Смоляковим.

Клубний ЧС-2025: 1/4 фіналу

П’ятниця, 4 липня

22:00. Флуміненсе (Бразилія) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія).

Субота, 5 липня

4:00. Палмейрас (Бразилія) – Челсі (Англія);

19:00. ПСЖ (Франція) – Баварія (Німеччина);

23:00 Реал (Іспанія) – Боруссія Д (Німеччина).

Клубний ЧС-2025: 1/8 фіналу

Субота, 28 червня

Палмейрас (Бразилія) – Ботафогу (Бразилія) – 1:0;

(Бразилія) – Ботафогу (Бразилія) – 1:0; Бенфіка (Португалія) – Челсі (Англія) – 1:4.

Неділя, 29 червня

ПСЖ (Франція) – Інтер Маямі (США) – 4:0;

(Франція) – Інтер Маямі (США) – 4:0; Фламенгу (Бразилія) – Баварія (Німеччина) – 2:4.

Понеділок, 30 червня

Інтер (Італія) – Флуміненсе (Бразилія) – 0:2.

Вівторок, 1 липня

Манчестер Сіті (Англія) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – 3:4;

(Саудівська Аравія) – 3:4; Реал (Іспанія) – Ювентус (Італія) – 1:0.

Середа, 2 липня

Боруссія Д (Німеччина) – Монтеррей (Мексика) – 2:1.

Груповий етап клубного ЧС-2025

Неділя, 15 червня

Група А: Аль-Ахлі (Єгипет) – Інтер Маямі (США) – 0:0;

Група С: Баварія (Німеччина) – Окленд Сіті (Нова Зеландія) – 10:0;

(Німеччина) – Окленд Сіті (Нова Зеландія) – 10:0; Група В: ПСЖ (Франція) – Атлетіко (Іспанія) – 4:0.

Понеділок, 16 червня

Група А: Палмейрас (Бразилія) – Порту (Португалія) – 0:0;

Група В: Ботафогу (Бразилія) – Сіетл Саундерз (США) – 2:1;

(Бразилія) – Сіетл Саундерз (США) – 2:1; Група D: Челсі (Англія) – Лос-Анджелес (США) – 2:0;

Вівторок, 17 червня

Група С: Бока Хуніорс (Аргентина) – Бенфіка (Португалія) – 2:2;

Група D: Фламенгу (Бразилія) – Есперанс (Туніс) – 2:0;

(Бразилія) – Есперанс (Туніс) – 2:0; Група F: Флуміненсе (Бразилія) – Боруссія Д (Німеччина) – 0:0;

Група E: Рівер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Японія) – 3:1.

Середа, 18 червня

Група F: Ульсан (Південна Корея) – Мамелоді Сандаунз (ПАР) – 0:1;

(ПАР) – 0:1; Група E: Монтеррей (Мексика) – Інтер (Італія) – 1:1;

Група G: Манчестер Сіті (Англія) – Відад (Марокко) – 2:0;

(Англія) – Відад (Марокко) – 2:0; Група H: Реал (Іспанія) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – 1:1.

Четвер, 19 червня

Група H: Пачука (Мексика) – Зальцбург (Австрія) – 1:2;

(Австрія) – 1:2; Група G: Аль-Айн (ОАЕ) – Ювентус (Італія) – 0:5.

(Італія) – 0:5. Група А: Палмейрас (Бразилія) – Аль-Ахлі (Єгипет) – 2:0;

(Бразилія) – Аль-Ахлі (Єгипет) – 2:0; Група А: Інтер Маямі (США) – Порту (Португалія) – 2:1.

П’ятниця, 20 червня

Група В: Сіетл Саундерз (США) – Атлетіко (Іспанія) – 1:3;

(Іспанія) – 1:3; Група В: ПСЖ (Франція) – Ботафогу (Бразилія) – 0:1;

(Бразилія) – 0:1; Група С: Бенфіка (Португалія) – Окленд Сіті (Нова Зеландія) – 6:0;

(Португалія) – Окленд Сіті (Нова Зеландія) – 6:0; Група D: Фламенгу (Бразилія) – Челсі (Англія) – 3:1.

Субота, 21 червня

Група D: Лос-Анджелес (США) – Есперанс (Туніс) – 0:1;

(Туніс) – 0:1; Група С: Баварія (Німеччина) – Бока Хуніорс (Аргентина) – 2:1;

(Німеччина) – Бока Хуніорс (Аргентина) – 2:1; Група F: Мамелоді Сандаунз (ПАР) – Боруссія Д (Німеччина) – 3:4;

(Німеччина) – 3:4; Група E: Інтер (Італія) – Урава Ред Даймондс (Японія) – 2:1.

Неділя, 22 червня

Група F: Флуміненсе (Бразилія) – Ульсан (Південна Корея) – 4:2;

(Бразилія) – Ульсан (Південна Корея) – 4:2; Група E: Рівер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика) – 0:0;

Група G: Ювентус (Італія) – Відад (Марокко) – 4:1;

(Італія) – Відад (Марокко) – 4:1; Група H: Реал (Іспанія) – Пачука (Мексика) – 3:1.

Понеділок, 23 червня

Група H: Зальцбург (Австрія) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – 1:0;

Група G: Манчестер Сіті (Англія) – Аль-Айн (ОАЕ) – 6:0.

(Англія) – Аль-Айн (ОАЕ) – 6:0. Група В: Атлетіко (Іспанія) – Ботафогу (Бразилія) – 1:0;

(Іспанія) – Ботафогу (Бразилія) – 1:0; Група В: Сіетл Саундерз (США) – ПСЖ (Франція) – 0:2.

Вівторок, 24 червня

Група А: Інтер Маямі (США) – Палмейрас (Бразилія) – 2:2;

Група А: Порту (Португалія) – Аль-Ахлі (Єгипет) – 4:4;

Група С: Бенфіка (Португалія) – Баварія (Німеччина) – 1:0;

(Португалія) – Баварія (Німеччина) – 1:0; Група С: Окленд Сіті (Нова Зеландія) – Бока Хуніорс (Аргентина) – 1:1.

Середа, 25 червня

Група D: Есперанс (Туніс) – Челсі (Англія) -0:3;

(Англія) -0:3; Група D: Лос-Анджелес (США) – Фламенгу (Бразилія) – 1:1;

Група F: Боруссія Д (Німеччина) – Ульсан (Південна Корея) – 1:0;

(Німеччина) – Ульсан (Південна Корея) – 1:0; Група F: Мамелоді Сандаунз (ПАР) – Флуміненсе (Бразилія) – 0:0.

Четвер, 26 червня

Група E: Інтер (Італія) – Рівер Плейт (Аргентина) – 2:0;

(Італія) – Рівер Плейт (Аргентина) – 2:0; Група E: Урава Ред Даймондс (Японія) – Монтеррей (Мексика) – 0:4;

(Мексика) – 0:4; Група G: Відад (Марокко) – Аль-Айн (ОАЕ) – 1:2;

(ОАЕ) – 1:2; Група G: Ювентус (Італія) – Манчестер Сіті (Англія) – 2:5.

П’ятниця, 27 червня

Група H: Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – Пачука (Мексика) – 2:0;

(Саудівська Аравія) – Пачука (Мексика) – 2:0; Група H: Зальцбург (Австрія) – Реал (Іспанія) – 0:3.

Нагадаємо, останнім учасником клубного чемпіонату світу 2025 року став американський ФК Лос-Анджелес.

Клуб українця Артема Смолякова розіграв путівку в матчі проти Клубу Америка після того, як організатори усунули зі змагань мексиканський Леон, оскільки той порушив правила ФІФА через власників команди.

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