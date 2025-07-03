Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Ястремська обіграла росіянку в другому колі Вімблдону
Українська тенісистка Даяна Ястремська змогла перемогти у другому колі Вімблдонського турніру російську спортсменку Анастасію Захарову.
Як Ястремська обіграла росіянку на Вімблдоні
Зустріч Ястремської та Захарової завершилася з рахунком 5:7, 7:5, 7:6(8). Росіянка була за гейм до перемоги у другій партії, але українка переламала хід гри.
Як відомо, суперниці раніше не зустрічалися.
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У наступному колі змагань Даяна Ястремська зіграє з переможницею матчу між американською тенісисткою Софією Кенін та іспанською спортсменкою Хессікою Бусас Манейро.
Раніше у першому раунді Вімблдону Ястремська обіграла другу ракетку світу американку Коко Гофф.
Друге коло на Вімблдоні з українок подолала Еліна Світоліна. А перша ракетка України перемогла білоруску Александру Саснович.
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