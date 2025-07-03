Ястремська обіграла росіянку в другому колі Вімблдону

Українська тенісистка Даяна Ястремська змогла перемогти у другому колі Вімблдонського турніру російську спортсменку Анастасію Захарову.

Як Ястремська обіграла росіянку на Вімблдоні

Зустріч Ястремської та Захарової завершилася з рахунком 5:7, 7:5, 7:6(8). Росіянка була за гейм до перемоги у другій партії, але українка переламала хід гри.

Як відомо, суперниці раніше не зустрічалися.

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У наступному колі змагань Даяна Ястремська зіграє з переможницею матчу між американською тенісисткою Софією Кенін та іспанською спортсменкою Хессікою Бусас Манейро.

Раніше у першому раунді Вімблдону Ястремська обіграла другу ракетку світу американку Коко Гофф.

Друге коло на Вімблдоні з українок подолала Еліна Світоліна. А перша ракетка України перемогла білоруску Александру Саснович.

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