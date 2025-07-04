ПСЖ – Баварія: де дивитися матч Клубного чемпіонату світу-2025

Чинний володар Ліги чемпіонів — французький ПСЖ, зіграє з легендарною Баварією в ключовому матчі за вихід у півфінал Клубного чемпіонату світу, який проходить у США.

Про те, коли відбудеться гра ПСЖ – Баварія і де дивитися матч, читайте в нашому матеріалі.

ПСЖ – Баварія: дата матчу

Матч ПСЖ — Баварія відбудеться в суботу, 5 липня, на Мерседес-Бенц Стедіум в Атланті. Початок — о 19:00 за київським часом, а головним арбітром буде Ентоні Тейлор із Великої Британії.

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ПСЖ – Баварія: де дивитися гру

ПСЖ – Баварія, трансляція якої доступна на медіасервісі MEGOGO, це далеко не перша зустріч команд. Суперники зустрічалися нещодавно — у листопаді в Мюнхені у Лізі чемпіонів, де Баварія виграла 1:0. Загалом же в єврокубках між командами було 15 матчів, і жодної нічиєї.

Медіасервіс MEGOGO показує всі матчі плей-оф Клубного чемпіонату світу 2025 року. Трансляція також доступна на телеканалах Суспільного мовлення. Коментувати гру буде Вадим Скічко.

Нагадаємо, що у 1/8 фіналу ПСЖ розгромив американський Інтер Маямі з рахунком 4:0, а Баварія здолала бразильський Фламенго з рахунком 4:2.

Чого очікувати від гри

ПСЖ зараз показує впевнену та зрілу гру. Команда добре тримає м’яч, активно пресингує суперника й грамотно діє в захисті. В атаці виділяються Жоау Невеш і Усман Дембеле — ці двоє регулярно створюють гострі моменти біля воріт суперника. Перемога над Інтер Маямі з рахунком 4:0 лише підтвердила, що напад у парижан працює як слід.

Але й у ПСЖ є слабкі сторони. Команда дуже вразлива до швидких контратак. Якщо вони втрачають м’яч, то оборона іноді не встигає повернутися назад. Крім того, сезон був дуже насиченим, і деякі гравці втомлені — участь у фіналі Ліги чемпіонів теж могла датися взнаки.

Що стосується Баварії, то німці мають психологічну перевагу. Вони перемагали ПСЖ у чотирьох останніх матчах, включно з поєдинками Ліги чемпіонів. У матчі проти Фламенго мюнхенці забили чотири м’ячі й показали, що вміють спокійно й впевнено доводити справу до перемоги.

Проте й Баварія не без проблем. Коли суперник тисне, їхній захист іноді тріщить по швах. У центрі поля також залишаються вільні зони, які ПСЖ точно спробує використати. І ще один момент — сезон був виснажливим, тож можлива ротація складу, що вірогідно вплине на злагодженість гри.

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