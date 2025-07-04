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3 хв.

Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд: де дивитися матч чвертьфіналу Клубного ЧС

Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд
Фото: Pexels

Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд зіграють у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 у суботу. 

Коли відбудеться матч Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд та де дивитися гру, читайте на Фактах ICTV. 

Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд: дата матчу 

Матч пройде на стадіоні Мет-Лайф Стедіум в Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі (США) 5 липня. Початок гри – о 23:00 за київським часом. 

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Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд: де дивитися матч 

Пряму трансляцію матчу Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд покаже Суспільне Спорт, а також регіональні канали Суспільного мовлення.  

Крім того, гра буде доступна на медіасервісі MEGOGO, який транслює усі поєдинки плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025. Коментуватиме гру Віталій Кравченко.

Чого очікувати від матчу Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд 

Цей поєдинок обіцяє бути одним із найяскравіших на цій стадії турніру. Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд трансляція точно не залишить байдужими вболівальників, адже на полі зустрінуться дві потужні команди з амбіціями на титул.  

За оцінками букмекерів, фаворитом є Реал, тож коефіцієнт на його перемогу становить 1.33, тоді як шанси Боруссії Дортмунд оцінюються як 3.45. 

Команди добре знайомі один з одним, адже грали у фіналі Ліги чемпіонів 2024. Реал, з Вінісіусом і Беллінгемом у чудовій формі, спробує ще раз довести свою перевагу.  

Водночас Боруссія голодна до реваншу – і має чим відповісти. Матч обіцяє бути напруженим і видовищним. 

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