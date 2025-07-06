Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Формула-1: особистий залік пілотів та команд у 2025 році

Формула 1 McLaren
Фото: Getty Images

У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший з яких стартував у Мельбурні.

Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.

За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.

Зараз дивляться

За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.

У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.

Таблиця Формули-1 сезону-2025

Особистий залік пілотів

Гонщик Команда Очки
1. Оскар Піастрі McLaren 234
2. Ландо Норріс McLaren 226
3. Макс Ферстаппен Red Bull 165
4. Джордж Расселл Mercedes 147
5. Шарль Леклер Ferrari 119
6. Льюїс Гемілтон Ferrari 103
7. Андреа Кімі Антонеллі Mercedes 63
8. Алекс Албон Williams 46
9. Ніко Гюлькенберг Kick Sauber 37
10. Естебан Окон Haas 23

Залік команд Формули-1 2025

Команда Очки
1. McLaren 460
2. Ferrari 222
3. Mercedes 210
4. Red Bull 172
5. Williams 59
6. Kick Sauber 41
7. Racing Bulls 36
8. Aston Martin 36
9. Haas 29
10. Alpine 19

Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.

З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Читайте також
Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025
Ландо Норріс

Пов'язані теми:

Формула-1
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь