Формула-1: особистий залік пілотів та команд у 2025 році

У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший з яких стартував у Мельбурні.

Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.

За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.

Зараз дивляться

За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.

У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.

Таблиця Формули-1 сезону-2025

Особистий залік пілотів

№ Гонщик Команда Очки 1. Оскар Піастрі McLaren 234 2. Ландо Норріс McLaren 226 3. Макс Ферстаппен Red Bull 165 4. Джордж Расселл Mercedes 147 5. Шарль Леклер Ferrari 119 6. Льюїс Гемілтон Ferrari 103 7. Андреа Кімі Антонеллі Mercedes 63 8. Алекс Албон Williams 46 9. Ніко Гюлькенберг Kick Sauber 37 10. Естебан Окон Haas 23

Залік команд Формули-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 460 2. Ferrari 222 3. Mercedes 210 4. Red Bull 172 5. Williams 59 6. Kick Sauber 41 7. Racing Bulls 36 8. Aston Martin 36 9. Haas 29 10. Alpine 19

Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.

З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.