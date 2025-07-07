Роналду не приїхав на похорон Жоти: стала відома причина

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду не відвідав похорон свого товариша по команді Діогу Жоти, який трагічно загинув у автокатастрофі разом із братом Андре Сілвою 4 липня.

Водночас футболіста помітили на відпочинку з родиною на яхті біля узбережжя Майорки.

Чому Роналду не був на похороні Жоти

Похорон 28-річного Жоти відбувся в суботу в португальському місті Гондомар. Вшанувати пам’ять загиблого прийшли численні партнери по збірній, зокрема Бернарду Сілва та Рубен Невеш, але Роналду не приїхав.

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За даними португальських медіа, Роналду не захотів відвідувати церемонію, оскільки важко переживає особисті втрати. Крім того, він нібито не хотів привертати до себе надмірну увагу, щоби не затьмарити біль родини Жоти.

– Це не має ніякого сенсу. Ще зовсім недавно ми були разом у збірній, ще зовсім недавно ти одружився. Твоїй родині, дружині й дітям надсилаю найщиріші співчуття та бажаю всієї сили світу. Я знаю, що ти завжди будеш поруч із ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі сумуватимемо за вами, – написав Кріштіану у соцмережах.

Критиків, що висловили невдоволення відсутністю Роналду на похороні, присоромила його сестра – співачка Катіа Авейру. В емоційному сториз в Instagram вона нагадала, як важко родині було пережити смерть їхнього батька.

– Коли наш батько помер, ми не могли навіть вийти з каплиці – така була увага. І це тоді, коли ще не було такого рівня доступу до всього. Що вже казати зараз, – зазнчила вона.

Сестра футболіста додала, не дозволить нікому критикувати її брата за його рішення і назвала суспільство “хворим”, а акцент на відсутності Роналду – “ганебним і образливим”.

Джерело : Daily Mail

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