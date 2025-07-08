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Марина Терюханова, редакторка стрічки
4 хв.

Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: хто гратиме та де дивитися матчі півфіналу

клубний чемпіонат світу-2025 з футболу
Фото: Getty Images

Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу у США наближається до розв’язки. З 32 команд, які стартували у турнірі, у боротьбі залишилося лише чотири. Після чвертьфіналів, що пройшли 4 та 5 липня, маємо повну картину півфіналу. 

Хто братиме участь у півфіналі Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 та де дивитися матчі, читайте в нашому матеріалі. 

Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: пари 

Першими до 1/2 фіналу пробилися Челсі та Флуміненсе. Лондонці мінімально переграли Палмейрас (2:1), а бразильці з таким же рахунком обіграли Аль-Хіляль. Наступного дня до них приєдналися ПСЖ та Реал Мадрид. Обидва матчі видались насиченими. 

Зараз дивляться

ПСЖ зумів здолати Баварію (2:0), хоча завершував гру вдесятьох, а під кінець — навіть удев’ятьох. Попри вилучення і потенційний пенальті, який арбітр скасував після перегляду VAR, парижани втримали перевагу. Для Баварії цей матч обернувся не лише вильотом, а й серйозною травмою Джамала Мусіали. 

Реал упевнено розпочав матч проти Боруссії, забивши тричі до 90-ї хвилини. Але німці несподівано активізувалися в компенсований час та двічі влучили у ворота, змусили мадридців нервувати, і лише сейв Куртуа після удару Забітцера врятував “вершкових” від камбека. 

Команди, які пройшли до півфіналу Клубного чемпіонату світу з футболу 2025: 

  • 08 липня, 22:00 – Флуміненсе (Бразилія) – Челсі (Англія) 
  • 09 липня, 22:00 – ПСЖ (Франція) – Реал Мадрид (Іспанія) 

Фінал клубного чемпіонату світу 2025 пройде 13 липня в Іст-Резерфорді на стадіоні MetLife. Початок – о 22:00 за київським часом. 

Клубний чемпіонат світу: де дивитися півфінали 

Трансляції всіх матчів півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу забезпечує Суспільне Мовлення.  

Півфінали Клубного чемпіонату світу з футболу 2025, де дивитися: 

  • на телеканалі Суспільне Спорт 
  • на регіональних каналах Суспільного 
  • онлайн на сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт 
  • а також на платформі MEGOGO 

Додатково всі матчі можна побачити на DAZN, але без українського коментування 

Легендарного ринг-анонсера Майкла Баффера запросили взяти участь у півфіналах та фіналі Клубного чемпіонату світу з футболу, що проходить у США. 

80-річний американець озвучуватиме склади команд перед трьома вирішальними матчами турніру. Вперше він з’явиться на полі вже сьогодні, 8 липня, перед матчем Флуміненсе – Челсі, початок якого заплановано на 22:00 за київським часом. 

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