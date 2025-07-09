Фінал Клубного чемпіонату світу 2025: де дивитися трансляцію

Після яскравої та напруженої гри 8 липня стало відомо ім’я першого фіналіста Клубного чемпіонату світу з футболу 2025.

Матч вийшов видовищним та тримав вболівальників у напрузі до фінального свистка. Саме ця зустріч визначила першу команду, яка зіграє у фіналі на стадіоні MetLife Stadium.

Коли фінал Клубного чемпіонату світу 2025 та де його дивитися, читайте в нашому матеріалі.

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Хто потрапив до фіналу Клубного чемпіонату світу 2025

Першим фіналістом став лондонський Челсі, який напередодні впевнено обіграв Флуміненсе. Уже сьогодні ввечері, 9 липня, визначиться другий фіналіст турніру. У другому півфіналі зійдуться два європейські гранди – мадридський Реал та французький ПСЖ.

Флуміненсе не зміг чинити гідного опору Челсі й покидає КЧС-2025 на стадії півфіналу. Англійський клуб впевнено переміг із рахунком 2:0, а головним героєм вечора став Жоау Педру. Це форвард, який тільки тиждень тому перейшов у лондонський клуб.

Уже на 18-й хвилині півфіналу Жоау відкрив рахунок, забивши шикарний гол у дальню дев’ятку. Він не став святкувати, адже є вихованцем Флуміненсе. До перерви Челсі контролював гру, а Педру після перерви зробив ще один удар та влучив у кут від поперечки.

Флуміненсе намагався зачепитися, але лондонці спокійно довели гру до перемоги. Челсі виходить у фінал Клубного чемпіонату світу 2025, де чекає на переможця пари ПСЖ – Реал.

Фінал Клубного чемпіонату світу 2025: коли відбудеться матч

З переможцем сьогоднішнього півфіналу – мадридським Реалом або французьким ПСЖ, Челсі зіграє у фіналі Клубного чемпіонату світу.

Фінальний матч КЧС-2025 з футболу відбудеться 13 липня на арені MetLife Stadium в Іст-Резерфорді, яка вміщує 82 тис. глядачів.

Фінал Клубного чемпіонату світу: де дивитися

Фінальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 можна дивитися на телеканалі Суспільне Спорт, а також на регіональних телеканалах Суспільного.

Пряма трансляція буде доступна онлайн – на сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт, а також на платформі MEGOGO. Окрім того, всі матчі турніру показує сервіс DAZN, щоправда, без українського коментаря.

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