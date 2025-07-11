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Марина Терюханова, редакторка стрічки
5 хв.

Челсі – ПСЖ: де дивитися фінал КЧС-2025 та які прогнози букмекерів

Чемпіонат світу
Фото: Pixabay

9 липня, французький Парі Сен-Жермен став другим фіналістом Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу, здобувши розгромну перемогу над мадридським Реалом з рахунком 4:0. Матч півфіналу пройшов у рамках оновленого формату турніру, що вперше зібрав 32 команди з усього світу у США. 

Отже маємо двох фіналістів: Челсі та ПСЖ, які гратимуть 13 липня. Де дивитися матч Челсі – ПСЖ та коли відбудеться гра, читайте в нашому матеріалі. 

Як пройшов матч ПСЖ – Реал 

ПСЖ почав матч із високим темпом, одразу взявши контроль над ситуацією. Уже на 6-й хвилині Фабіан Руїс відкрив рахунок, вдало скориставшись передачею Усмана Дембеле. Вже на 9-й хвилині сам Дембеле подвоїв перевагу після грубої помилки захисника Реала Антоніо Рюдігера. 

Зараз дивляться

До 24-ї хвилини рахунок став 3:0 — другий гол у матчі забив Руїс після блискучого проходу Ашрафа Хакімі. Після перерви ПСЖ продовжив домінувати, хоча гол Дезіре Дуе на 48-й хвилині було скасовано через офсайд, на 87-й хвилині Гонсалу Рамуш встановив остаточний рахунок 4:0, завершивши комбінацію з пасу Бредлі Барколя. 

Фінал Челсі – ПСЖ: дата, трансляція, де дивитися 

Фінал Клубного чемпіонату світу Челсі – ПСЖ відбудеться у неділю, 13 липня, на арені MetLife Stadium у Нью-Йорку. Початок матчу о 22:00 за київським часом. 

Де дивитися матч Челсі – ПСЖ в Україні: 

  • Телеканал Суспільне Спорт 
  • OTT-платформи, зокрема MEGOGO 
  • Регіональні канали Суспільного 
  • Онлайн на сайті Суспільне Спорт 

Прогнози букмекерів на Челсі – ПСЖ 

Челсі провів матчі проти таких суперників, як Лос-Анджелес, Фламенго, Есперанс, Бенфіка, Палмейрас і Флуміненсе. Загалом команда зуміла вразити ворота опонентів чотирнадцять разів. У відповідь пропустила п’ять м’ячів, з яких три — від Фламенго. Але це була гра, в якій підопічні Енсо Марески залишилися в меншості.

ПСЖ зустрічався з Атлетіко Мадрид, Ботафого, Сіетл Саундерс, Інтером Маямі, Баварією та Реалом. У цих поєдинках французька команда відзначилася шістнадцятьма голами, пропустивши лише один. Це сталося в матчі проти Ботафого, де колектив Луїса Енріке поступився і не зміг забити жодного м’яча.

За прогнозами букмекерів, фаворитом фінального поєдинку КЧС-2025 вважається ПСЖ. Ставка на перемогу парижан має коефіцієнт 1.64. Шанси Челсі значно нижчі – 5.03, а нічия в основний час оцінюється коефіцієнтом 4.31. 

ПСЖ в півфіналі здолав нинішнього чемпіона – Реал. 

Челсі – це перший фіналіст турніру, переміг Флуміненсе з рахунком 2:0. 

Цей фінал обіцяє стати одним із найяскравіших матчів турніру.  

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