Матч-відповідь Ільвес – Шахтар: де дивитися та прогнози букмекерів

У четвер, 10 липня, у словенській Любляні донецький Шахтар розпочав європейський сезон матчем проти фінського Ільвеса. Поєдинок, який відбувся на стадіоні Стожиці, завершився впевненою перемогою “гірників” з рахунком 6:0.

Коли відбудеться матч-відповідь Ільвес – Шахтар та де дивитися трансляцію, читайте в нашому матеріалі.

Підсумки першого матчу між Шахтарем та Ільвесом

Вже на 25-й хвилині українська команда відкрила рахунок: після точної передачі Кевіна у штрафний майданчик суперника, Аліссон Сантана обіграв воротаря і без проблем вразив порожні ворота 1:0.

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Наприкінці першого тайму Шахтар збільшив перевагу, тож Кауан Еліас використав подачу з кутового від Аліссона і точно пробив головою 2:0.

На початку другого тайму Аліссон зумів випередити захисника Ільвеса у боротьбі за м’яч і пробив поміж ніг воротаря 3:0. На 74-й хвилині донеччани забили четвертий гол: після удару Аліссона м’яч відскочив до Кевіна, який оформив забитий м’яч у порожні ворота.

У завершальні десять хвилин Шахтар забив ще двічі. Голи на рахунку Педріньйо та Невертона, який встановив підсумковий рахунок 6:0.

Матч відбувся в рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Розгромна перемога “гірників” стала другою за масштабом в історії єврокубків команди. Найбільший рахунок — 7:0 над білоруським БАТЕ у груповому етапі Ліги чемпіонів 2014/15.

Ільвес – Шахтар: коли відбудеться матч-відповідь

Матч-відповідь Ільвес – Шахтар відбудеться 17 липня о 19:00 за київським часом, на стадіоні фінського клубу Tammelan Stadion.

Переможець двоматчевого протистояння отримає право продовжити боротьбу у другому раунді кваліфікації проти турецького Бешикташа.

Ільвес – Шахтар: трансляція другої гри

Вболівальники в Україні зможуть переглянути поєдинок у прямому ефірі на телеканалі УПЛ ТБ, який офіційно транслює матчі українських клубів у єврокубках.

Окрім телевізійної трансляції, гра буде доступна на OTT-платформі Megogo.

Ільвес – Шахтар: прогноз на матч-відповідь

Від матчу-відповіді Ільвес – Шахтар, букмекери не очікують перемоги клубу з Фінляндії. Після розгромної перемоги Шахтаря 6:0 навряд чи хтось чекає на несподіванки в повторній грі.

На перемогу гірників дають коефіцієнт 1.31. А от у Ільвеса практично немає шансів, тож коефіцієнт на їхню перемогу становить 8.7. Нічия теж не дуже ймовірна, коефіцієнт 5.3.

Загалом букмекери налаштовані досить впевнено, отже повторний матч навряд чи сильно відрізнятиметься від першої зустрічі і Шахтар продовжить рух далі. Але футбол справа непередбачувана, тож Ільвес ще може спробувати здивувати. Хоча поки що всі очікують що донецька команда буде домінувати і в цій грі.

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