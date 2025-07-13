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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Бокс Усик – Дюбуа: українець вирушив до Лондона

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Олександр Усик – чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі (23-0, 14 КО) офіційно завершив тренувальний табір напередодні реваншу з британцем Даніелем Дюбуа.

Бокс Усик – Дюбуа

Про це український боксер повідомив у своєму Instagram.

Разом з командою Усик вирушив до Лондона, де вже 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі відбудеться бокс Усик – Дюбуа.

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усик вирушив у Лондон

Фото: Скріншот

Їхній перший бій пройшов 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві, де Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

Інтерес до реваншу надзвичайно високий  за перші три дні після відкриття продажу вболівальники розкупили 65 тисяч квитків на 90-тисячну арену.

Тим часом букмекери приймають ставки на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

На кону поєдинку стоятимуть головні чемпіонські пояси, якими володіє українець, – WBO, WBA та IBO, а також титул IBF, який має британець.

На думку букмекерів, фаворитом другого бою Усик – Дюбуа є український боксер.

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Олександр Усик

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