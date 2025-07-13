Фінал Клубного чемпіонату світу 2025: де дивитися трансляцію
Фінальний матч КЧС-2025 з футболу відбудеться сьогодні, 13 липня, на арені MetLife Stadium в Іст-Резерфорді, яка вміщує 82 тис. глядачів.
Більше про те, коли фінал Клубного чемпіонату світу 2025 та де його дивитися, читайте в нашому матеріалі.
Хто потрапив до фіналу Клубного чемпіонату світу 2025
Першим фіналістом став лондонський Челсі, який 8 липня впевнено обіграв Флуміненсе.
Останній не зміг чинити гідного спротиву клубу АПЛ та покинув КЧС-2025 на стадії півфіналу. Англійський клуб впевнено переміг із рахунком 2:0, а головним героєм вечора став Жоау Педру. Це форвард, який тільки тиждень тому перейшов у лондонський клуб.
Уже на 18-й хвилині півфіналу Жоау відкрив рахунок, забивши шикарний гол у дальню дев’ятку. Він не став святкувати, адже є вихованцем Флуміненсе. В першому таймі Челсі контролював гру, а по перерві Педру завдав удару та влучив у кут від поперечки.
Флуміненсе намагався зачепитися, але лондонці спокійно довели гру до перемоги.
9 липня стало відомо, що Челсі зіграє у фіналі Клубного чемпіонату світу з французьким ПСЖ, який здобув розгромну перемогу над мадридським Реалом із рахунком 4:0.
Фінал Клубного чемпіонату світу: де дивитися
Фінальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 можна дивитися на телеканалі Суспільне Спорт, а також на регіональних телеканалах Суспільного.
Пряма трансляція буде доступна онлайн на сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт, а також на платформі MEGOGO. Окрім того, всі матчі турніру показує сервіс DAZN, щоправда, без українського коментаря.