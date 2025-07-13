Фінал Клубного ЧС-2025 з футболу: Челсі розгромив ПСЖ

Англійський Челсі став переможцем клубного чемпіонату світу-2025, здобувши переконливу перемогу над французьким ПСЖ у фінальному матчі з рахунком 3:0.

Челсі переміг ПСЖ у клубному ЧС-2025 з футболу

У вирішальному поєдинку зустрілися чинні володарі єврокубків: паризький ПСЖ, який виграв Лігу чемпіонів, і лондонський Челсі, переможець Ліги конференцій.

Попри поразки в груповому етапі, обидві команди у плейоф здобули по три перемоги.

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ПСЖ до фіналу не пропустив жодного м’яча і в півфіналі розгромив мадридський Реал з рахунком 4:0.

Натомість Челсі у матчах на виліт двічі пропускав, але в півфіналі проти Флуміненсе зумів завершити зустріч з рахунком 2:0.

Челсі – ПСЖ: хроніка фіналу клубного ЧС-2025

Фінальний матч розпочався з атак англійського клубу. На шостій хвилині Коул Палмер пробивав з меж штрафного, однак м’яч пролетів повз ворота.

ПСЖ відповів ударом Дезіре Дуе на 18-й хвилині, та Роберт Санчес встиг зреагувати.

Рахунок було відкрито на 22-й хвилині: після швидкої атаки Мало Густо віддав точну передачу на Палмера, який пробив повз Джанлуїджі Доннарумму.

Через вісім хвилин Палмер оформив дубль, влучно пробивши в лівий нижній кут після пасу Леві Колвілла.

На 43-й хвилині сині зробили рахунок розгромним. Палмер записав на свій рахунок ще й асист, віддавши результативну передачу на Жоау Педру – і той встановив остаточний рахунок 3:0.

У другому таймі ПСЖ мав шанс скоротити відставання: Усман Дембеле потужно пробив у лівий кут, але Санчес знову виручив Челсі.

На 85-й хвилині ситуація для французів погіршилась – Жуан Невеш був вилучений з поля за неспортивну поведінку щодо Марка Кукурельї.

До завершення поєдинку жодна команда не змогла змінити рахунок. Підсумковий свисток зафіксував впевнену перемогу Челсі, який здобув другий в історії титул клубного чемпіона світу. Вперше лондонці вигравали турнір у 2021 році.

Це був третій фінал для англійського клубу – у 2012 році вони стали другими.

Фінал клубного чемпіонату світу-2025

Челсі (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер (22, 30), Педру (43)

Джерело : Суспільне

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