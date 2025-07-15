Усик і Дюбуа провели першу битву поглядів перед чемпіонським реваншем

Український непереможений професійний боксер Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа провели битву поглядів перед стадіоном Вемблі у Лондоні.

Коли відбудеться чемпіонський реванш Усика і Дюбуа

У суботу, 19 липня, Усик і Дюбуа боксуватимуть за абсолютне чемпіонство світу в надважкій вазі.

У майбутньому реванші між двома боксерами на кону стоятимуть усі чотири головні титули у надважкій вазі: WBA, WBC та WBO, якими наразі володіє Олександр Усик, а також пояс IBF, що належить британському бійцю.

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Під час традиційної битви поглядів Дюбуа емоційно висловився на адресу суперника, тоді як Усик зберіг повний спокій і не піддався на провокації.

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