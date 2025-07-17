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38 років – не старість: Усик відповів щодо закидів через вік перед реваншем з Дюбуа

Усик
Фото: Getty Images

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вважає, що вік не стане для нього перепоною для перемоги над володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Про це український боксер сказав на фінальній пресконференції перед боєм на арені Вемблі у Лондоні.

Усик – Дюбуа 2: Олександр про свій вік

В Усика запитали на пресконференції, чи не вважає він, що його вік може завадити йому здобути перемогу над Дюбуа, який молодший за нього на 11 років.

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– Послухайте, я поважаю цього хлопця, він молодий. Він вмотивований, але я теж. Я не старий. 38 років – це не старий. Побачимо в суботу, – сказав Усик.

Олександр додав, що вірить у те, що йому вдастся зупинити Дюбуа та стати триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Усик також наголосив на важливості поєдинку проти Дюбуа для нього, його команди та всієї України.

– Кожен мій бій важливий для мене і для команди. Зараз цей бій важливий для моєї країни та для воїнів, які її захищають. Це мотивація для моїх людей. Це дуже важливо для мене, – підкреслив боксер.

Після пресконференції боксери влаштували традиційну дуель поглядів.

На фінальну пресконференцію Олександр Усик прибув в образі, що є відсиланням до гетьмана Павла Скоропадського.

Бій за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі між 38-річним Олександром Усиком та 27-річним Даніелем Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні Вемблі в Лондоні.

В андеркарді реваншу Усик – Дюбуа заплановано п’ять боїв, два з яких за участю українців Даніеля Лапіна та Владислава Сіренка.

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