38 років – не старість: Усик відповів щодо закидів через вік перед реваншем з Дюбуа

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вважає, що вік не стане для нього перепоною для перемоги над володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Про це український боксер сказав на фінальній пресконференції перед боєм на арені Вемблі у Лондоні.

В Усика запитали на пресконференції, чи не вважає він, що його вік може завадити йому здобути перемогу над Дюбуа, який молодший за нього на 11 років.

Олександр додав, що вірить у те, що йому вдастся зупинити Дюбуа та стати триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Усик також наголосив на важливості поєдинку проти Дюбуа для нього, його команди та всієї України.

– Кожен мій бій важливий для мене і для команди. Зараз цей бій важливий для моєї країни та для воїнів, які її захищають. Це мотивація для моїх людей. Це дуже важливо для мене, – підкреслив боксер.

Після пресконференції боксери влаштували традиційну дуель поглядів.

@usykaa @DynamiteDubois

Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE –> https://t.co/FoiaUucafv#UsykDubois2 | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/XbucBzTMrh

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 17, 2025