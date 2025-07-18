Бешикташ, Партизан та інші: з ким зіграють українські клуби у 2-му турі єврокубків

Українські клуби дізналися суперників у другому раунді кваліфікації єврокубків сезону-2025/26.

У червні Динамо, Шахтар, Олександрія та Полісся дізналися потенційний суперників у другому раунді, але їхня доля мала визначитися остаточно після матчів першого туру.

Єврокубки: суперники українських клубів

У поточному сезоні усі українські клуби повинні заробити собі путівку до основного етапу єврокубків через кваліфікацію.

Зараз дивляться

Чемпіон України київське Динамо у 2-му турі відбору ліги чемпіонів зіграє з мальтійським клубом Хамрун, який пройшов литовський Жальгіріс.

Суперником Шахтаря у відбірковому раунді Ліги Європи стане турецький Бешикташ. У першому турі підопічні Арди Турана здолали фінський Ільвес за сумою двох матчів.

Останніми своїх суперників дізналися Олександрія та Полісся, які стартують у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Олександрія зіграє з сербським Партизаном, який вилетів з Ліги Європи, програвши кіпрському АЕКу.

Суперником Полісся стала андоррська Санта-Колома, яка обіграла боснійський Борац за сумою двох матчів.

Коли матчі

Свої матчі 2-го туру українські команди проведуть наступного тижня.

Ліга чемпіонів: вівторок, 22 липня

Хамрун (Мальта) – Динамо (Україна);

Ліга Європи: четвер, 24 липня

Бешикташ (Туреччина) – Шахтар (Україна);

Ліга конференцій: четвер, 24 липня

Полісся (Україна) – Санта-Колома (Андорра);

Олександрія (Україна) – Партизан (Сербія).

Фото: ФК Полісся

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