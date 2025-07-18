Бешикташ, Партизан та інші: з ким зіграють українські клуби у 2-му турі єврокубків
Українські клуби дізналися суперників у другому раунді кваліфікації єврокубків сезону-2025/26.
У червні Динамо, Шахтар, Олександрія та Полісся дізналися потенційний суперників у другому раунді, але їхня доля мала визначитися остаточно після матчів першого туру.
Єврокубки: суперники українських клубів
У поточному сезоні усі українські клуби повинні заробити собі путівку до основного етапу єврокубків через кваліфікацію.
Чемпіон України київське Динамо у 2-му турі відбору ліги чемпіонів зіграє з мальтійським клубом Хамрун, який пройшов литовський Жальгіріс.
Суперником Шахтаря у відбірковому раунді Ліги Європи стане турецький Бешикташ. У першому турі підопічні Арди Турана здолали фінський Ільвес за сумою двох матчів.
Останніми своїх суперників дізналися Олександрія та Полісся, які стартують у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.
Олександрія зіграє з сербським Партизаном, який вилетів з Ліги Європи, програвши кіпрському АЕКу.
Суперником Полісся стала андоррська Санта-Колома, яка обіграла боснійський Борац за сумою двох матчів.
Коли матчі
Свої матчі 2-го туру українські команди проведуть наступного тижня.
Ліга чемпіонів: вівторок, 22 липня
- Хамрун (Мальта) – Динамо (Україна);
Ліга Європи: четвер, 24 липня
- Бешикташ (Туреччина) – Шахтар (Україна);
Ліга конференцій: четвер, 24 липня
- Полісся (Україна) – Санта-Колома (Андорра);
- Олександрія (Україна) – Партизан (Сербія).
Фото: ФК Полісся