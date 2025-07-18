Катерина Усик показала ніжні фото з чоловіком перед його боєм з Дюбуа
Катерина Усик, дружина боксера Олександра Усика, поділилася зворушливими знімками фотосесії зі своїм чоловіком.
Спільні світлини вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Instagram.
Катерина Усик показала спільні фото з чоловіком
Дружина українського боксера вже прибула до Лондона, про що повідомила у сториз, публікуючи різні короткі відео та фото з Туманного Альбіону.
А безпосередньо у дописі вона поділилася зворушливими знімками з Олександром, на яких вона в обіймах чоловіка.
На знімках Олександр позував у білій футболці бренду Ельвіри Гасанової DAMIRLI, створеної у співпраці з ДТЕК. Катерина Усик на фото була у чорній майці та шортах, а на деяких кадрах одягнута зверху у білу сорочку.
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Допис з фото на сторінці Катерини набрав вже понад 59 тис. вподобань. Користувачі також висловили своє захоплення ніжними знімками пари:
- Ці світлини свідчення живої любові;
- Неймовірні;
- Любуюсь вами;
- Кохання.
Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на арені Вемблі.
На кону бою – чотири основні пояси: титули WBA, WBC та WBO, якими володіє Усик, і пояс IBF Дюбуа.
Факти ICTV розповідали, хто покаже бій Усик – Дюбуа 2 в Україні та коли дивитися поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті.
Фото: Катерина Усик