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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Катерина Усик показала ніжні фото з чоловіком перед його боєм з Дюбуа

Усики Катерина і Олександр

Катерина Усик, дружина боксера Олександра Усика, поділилася зворушливими знімками фотосесії зі своїм чоловіком.

Спільні світлини вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

Катерина Усик показала спільні фото з чоловіком

Дружина українського боксера вже прибула до Лондона, про що повідомила у сториз, публікуючи різні короткі відео та фото з Туманного Альбіону.

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А безпосередньо у дописі вона поділилася зворушливими знімками з Олександром, на яких вона в обіймах чоловіка.

На знімках Олександр позував у білій футболці бренду Ельвіри Гасанової DAMIRLI, створеної у співпраці з ДТЕК. Катерина Усик на фото була у чорній майці та шортах, а на деяких кадрах одягнута зверху у білу сорочку.

Допис з фото на сторінці Катерини набрав вже понад 59 тис. вподобань. Користувачі також висловили своє захоплення ніжними знімками пари:

  • Ці світлини свідчення живої любові;
  • Неймовірні;
  • Любуюсь вами;
  • Кохання.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на арені Вемблі.

На кону бою – чотири основні пояси: титули WBA, WBC та WBO, якими володіє Усик, і пояс IBF Дюбуа.

Факти ICTV розповідали, хто покаже бій Усик – Дюбуа 2 в Україні та коли дивитися поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті.

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Фото: Катерина Усик

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