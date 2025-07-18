Васкес залишив Реал: на прощальну церемонію прийшли лише Лунін і Мбаппе

34-річний іспанський футболіст Лукас Васкес офіційно залишив мадридський Реал. Останнім турніром у футболці вершкових для нього став клубний чемпіонат світу-2025.

Реал влаштував урочисту церемонію прощання з футболістом, але з основного складу її відвідали лише два футболісти – український голкіпер Андрій Лунін та французький форвард Кіліан Мбаппе.

Лунін і Мбаппе на прощальній церемонії Васкеса

Мадридський клуб організував офіційну прощальну церемонію з Васкесом у приміщенні Вальдебебас, де розташована тренувальна база вершкових.

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Лукас Васкес залишає команду після десяти проведених років на Сантьяго Бернабеу. Разом із вершковими він виграв 23 титули, зокрема п’ять кубків Ліги чемпіонів.

Лише двоє футболістів Реала перервали свою відпустку та відвідали церемонію свого одноклубника. Це зробили Кіліан Мбаппе та Андрій Лунін.

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Також захід відвідав колишній бразильський гравець блаугранас Марсело.

— Лукас Васкес – взірець і як гравець, і як людина! Щасти тобі на новому етапі, нехай все йде добре, ти заслуговуєш на все найкраще! Ми будемо сумувати за тобою, – написав Лунін у соцмережі Instagram, опублікувавши спільне фото.

Також допис зробив й Мбаппе, зазначивши, що йому було дуже приємно ділити з іспанцем роздягальню ц цьому сезоні.

— Ти завжди був поруч зі мною від першого до останнього дня. Легенда на полі та поза ним найкращого клубу світу, я бажаю тобі всього найкращого в майбутньому. Щиро дякую за все Лукасе, – написав Кіліан.

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Хто такий Лукас Васкес

Лукас Васкес приєднався до структури Реала у 2007 році, будучи 16-річним підлітком. Влітку 2014 року він перейшов до Еспаньйола на правах оренди.

А в наступному сезоні йому вдалося закріпитися в основі Реала. Він також неодноразово виводив команду на поле з капітанською пов’язкою.

Всього за Реал він провів 402 матчі. Окрім п’яти трофеїв Ліги чемпіонів, він також виграв із командою п’ять клубних чемпіонатів світу, чотири Суперкубки УЄФА, чотири титули Ла Ліги, один Кубок Іспанії та чотири Суперкубка країни.

Реал повернеться до передсезонних тренувань приблизно через два тижні, а 19 серпня вершкові зіграють із Осасуною.

Щодо Васкеса, то він ще не визначився зі своїм новим клубом. ЗМІ писали, що він відмовився від повернення в Еспаньйол. Нині іспанець пропозиції із Катару та від турецького Фенербахче.

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