Світло проти темряви: Усик, Пивоваров і Korolova випустили спільний трек

Напередодні бою за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся офіційний реліз треку Fight for life.

Виконавцями композиції стали співак Артем Пивоваров, діджейка Korolova та боксер Олександр Усик.

Pivovarov x Korolova – Fight for Life (feat. Usyk): дивіться відео

За день до бою-реваншу Усик – Дюбуа 2 на YouTube з’явився кліп на пісню Fight for life.

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— Ми об’єдналися в цій потужній співпраці, щоб донести важливі повідомлення до світу. Ця історія про одвічну боротьбу між світлом і темрявою. Ця робота вкотре нагадує про силу та стійкість, з якою українці протистоять усім викликам у нелегкій боротьбі, – заявив Пивоваров.

Авторами тексту пісні виступили Пивоваров та Усик. Також використану поезію Володимира Свідзінського.

View this post on Instagram A post shared by Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

У центрі сюжету кліпу Fight for life три персонажі: Усик як воїн-шукач, Корольова як уособлення натхнення та гармонії, а Пивоваров як джерело вищої енергії.

Зазначимо, що це не перша колаборація боксера та співака. У грудні 2024 року перед боєм-реваншем з Ф’юрі Олександр тренувався під виступ наживо Артема, який виконав кілька своїх хітів.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на арені Вемблі.

На кону бою – чотири основні пояси: титули WBA, WBC та WBO, якими володіє Усик, і пояс IBF Дюбуа.

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