Аутсайдер, який кусає, як і я: Снуп Догг став співвласником клубу з Англії

Американський реп-виконавець Снуп Догг став співвласником та інвестором англійського Свонсі, який виступає у другому за силою чемпіонаті Англії – Чемпіоншипі.

Про це повідомив клуб на своєму офіційному сайті.

53-річний музикант став співвласником та інвестором клубу, придбавши частку у Свонсі. Він приєднався до групи власників клубу, одним з яких у квітні 2025 року став й хорватський півзахисник Мілана Лука Модрич.

Цього вікенду Снуп Догг спричинив резонанс, коли представив у соціальних мережах домашню форму клубу Свонсі на сезон-2025/26.

Він зазначив, що пишається тим, що є частиною Свонсі Сіті, та заявив, що зробить усе можливе, щоб допомогти клубу.

