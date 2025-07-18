Аутсайдер, який кусає, як і я: Снуп Догг став співвласником клубу з Англії

Американський реп-виконавець Снуп Догг став співвласником та інвестором англійського Свонсі, який виступає у другому за силою чемпіонаті Англії – Чемпіоншипі.

Про це повідомив клуб на своєму офіційному сайті.

Снуп Догг – співвласник Свонсі

53-річний музикант став співвласником та інвестором клубу, придбавши частку у Свонсі. Він приєднався до групи власників клубу, одним з яких у квітні 2025 року став й хорватський півзахисник Мілана Лука Модрич.

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Цього вікенду Снуп Догг спричинив резонанс, коли представив у соціальних мережах домашню форму клубу Свонсі на сезон-2025/26.

– Моя любов до футболу добре відома, але для мене особливим є те, що я став власником клубу Свонсі Сіті. Історія клубу та цього району справді зачепила мене за живе. Це горде місто і клуб робітничого класу. Аутсайдер, який кусає у відповідь, як і я, – сказав Снуп Догг.

Він зазначив, що пишається тим, що є частиною Свонсі Сіті, та заявив, що зробить усе можливе, щоб допомогти клубу.

Official like a referee with a whistle, baby @SnoopDogg Available to buy now https://t.co/RvubDGxHo3 pic.twitter.com/Qyi2rUdSmY — Swansea City AFC (@SwansOfficial) July 15, 2025

На честь того, що Снуп Догг став частиною клубу, на західній трибуні стадіону було завершено і відкрито мурал із зображенням музиканта.

Снуп Догг – один із найвідоміших і найвпливовіших реперів усіх часів, який продав 35 млн альбомів по всьому світу за більш ніж 30-річну кар’єру виконавця і звукорежисера. Він також 17 разів був номінований на премію Греммі.

У минулому сезоні Суонсі Сіті фінішував на 11-й позиції у турнірній таблиці Чемпіоншипа.

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