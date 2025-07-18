Спека, фанати і донати: як минуло зважування перед боєм Усик – Дюбуа 2

У суботу, 19 липня, на лондонському стадіоні Вемблі відбудеться грандіозний вечір боксу. Очікується бій за звання абсолютного чемпіона світу в супер важкій ваговій категорії між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Ведучий програми Факти ICTV Андрій Ковальський у прямому ефірі телемарафону Єдині новини розповів про те, як готується бій між Усиком та Дюбуа.

Як готується бій між Усик-Дюбуа у Лондоні

– Насправді атмосфера тут дуже спекотна – це в прямому значенні. Тут невелике приміщення і просто дуже-дуже багато людей, – поділився Андрій Ковальський.

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За словами спортивного журналіста, на церемонію зважування дозволено було приходити фанатам і прихильникам боксу за звичайний донат у три фунти.

– Те, що звичне в Україні, для британців доволі незвичне, але вони це робили. І донат у три фунти на благодійний фонд саме Усика. Ці гроші витратять на допомогу українській армії, – поділився ведучий.

Сьогодні на церемонії зважування боксер Даніель Дюбуа поводився зовсім скромненько, зазначив Ковальський.

– Не так, як зазвичай роблять боксери, особливі британські, які доволі таки інклюзивні, намагаються провокувати сварку чи скандал, щоб розпіарити цей бій. Хоча цей бій не потребує додаткового піару, тому що 90 тис. квитків на Вемблі були продані задовго до цього поєдинку, – звернув увагу він.

Крім цього, напередодні відбулася передостання дуже важлива подія – це пресконференція на Вемблі.

Тоді Олександр Усик прийшов у образі гетьмана Павла Скоропадського, чим здивував аудиторію, зазначив Андрій Ковальський.

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