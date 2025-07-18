Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів у єврокубках

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів кваліфікації у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

З першого кваліфай-раунду успішно розпочав свої виступи у Лізі Європи донецький Шахтар. Нині Україна посідає у таблиці лише 28-ме місце.

Скільки балів заробив Шахтар

За підсумками протистояння проти Ільвеса гірники заробили у таблицю коефіцієнтів УЄФА для України 0.375 очок.

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Це дозволило відірватися у таблиці від найближчого переслідувача Азербайджану на 0.250 очок.

Всього Україна має у своєму активі зараз 17.975 балів у таблиці.

Попри відсутність російських клубів у єврокубках уже четвертий сезон поспіль через санкції, пов’язані з повномасштабним вторгненням, Україна нині перебуває в таблиці коефіцієнтів нижче на одну позицію за Росією.

Причиною цього є незрозуміле рішення УЄФА щороку нараховувати Росії мінімальний фіксований бал – 4.333.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 94.839 балів (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 84.374 бали (7/7);

3. Іспанія – 78.703 бали (8/8);

4. Німеччина – 74.545 балів (7/7);

5. Франція – 67.748 балів (7/7);

6. Нідерланди – 59.950 балів (6/6);

7. Португалія – 53.866 балів (5/5);

8. Бельгія – 52.050 балів (5/5);

9. Туреччина – 42.000 бала (5/5);

10. Чехія – 38.700 балів (5/5);

… 27. Росія – 18.299 бала (0);

28. Україна – 17.975 бала (4/4);

29. Азербайджан – 17.250 бала (4/4).

Перші матчі другого кваліфікаційного раунду єврокубків відбудуться 22-24 липня.

З цієї стадії розпочинають свої виступи ще три українські клуби – київське Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів та Полісся й Олександрія – у відборі Ліги конференцій.

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