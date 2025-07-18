Тренери Олександра Усика: що про них відомо

19 липня, на лондонському стадіоні Вемблі відбудеться один із найгучніших боксерських поєдинків року – зустріч Олександра Усика та Даніела Дюбуа. Це буде реванш, адже у попередньому бою українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

На кону титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, тож переможець отримає всі головні пояси у цій категорії.

Важливу роль у здобутках українського чемпіона відіграли його тренери – Юрій Ткаченко та Сергій Лапін.

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Юрій Ткаченко – що відомо про тренера Усика

Юрій Ткаченко – це заслужений тренер України. Серед тих, кого він тренував, були:

бронзовий призер чемпіонату Європи Євген Барабанов;

бронзовий призер чемпіонату світу Микола Буценко;

чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик та його тренер Єгор Голуб.

З 1994 року Юрій Ткаченко працює тренером з боксу. З 2008 року він був тренером збірної команди України з боксу серед студентів.

У 2009 році під його керівництвом збірна команда МОН з боксу здобула Кубок України у командному заліку.

З 2010 року Юрій Ткаченко був тренером збірної команди України з боксу серед чоловіків.

Зараз він є особистим тренером чемпіона світу.

Сергій Лапін – що відомо про тренера Усика

Сергій Лапін – це заслужений тренер України. Він народився 14 травня 1962 року в Горьковській області (сучасна Нижньогородська) на території Росії.

У 1989 році Лапін переїхав до Криму, де почав працювати у відділенні боксу Євпаторійської ДЮСШ.

Він тренував спортивний клуб Таврія, був викладачем Кримської республіканської школи вищої спортивної майстерності та тренером спортивного клубу Перший раунд у Сімферополі.

У 2010 році здобув освіту в Запорізькому національному університеті.

Серед тих, кого тренував Сергій Лапін, були:

срібний призер Олімпійських ігор 2000 року Сергій Доценко;

учасник Олімпійських ігор 2016 року Ботіржон Ахмедов.

Наразі Сергій Лапін є директором промоутерської компанії Usyk 17 Promotions.

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