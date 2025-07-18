Тренери Олександра Усика: що про них відомо
19 липня, на лондонському стадіоні Вемблі відбудеться один із найгучніших боксерських поєдинків року – зустріч Олександра Усика та Даніела Дюбуа. Це буде реванш, адже у попередньому бою українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.
На кону титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, тож переможець отримає всі головні пояси у цій категорії.
Важливу роль у здобутках українського чемпіона відіграли його тренери – Юрій Ткаченко та Сергій Лапін.
Юрій Ткаченко – що відомо про тренера Усика
Юрій Ткаченко – це заслужений тренер України. Серед тих, кого він тренував, були:
- бронзовий призер чемпіонату Європи Євген Барабанов;
- бронзовий призер чемпіонату світу Микола Буценко;
- чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик та його тренер Єгор Голуб.
З 1994 року Юрій Ткаченко працює тренером з боксу. З 2008 року він був тренером збірної команди України з боксу серед студентів.
У 2009 році під його керівництвом збірна команда МОН з боксу здобула Кубок України у командному заліку.
З 2010 року Юрій Ткаченко був тренером збірної команди України з боксу серед чоловіків.
Зараз він є особистим тренером чемпіона світу.
Сергій Лапін – що відомо про тренера Усика
Сергій Лапін – це заслужений тренер України. Він народився 14 травня 1962 року в Горьковській області (сучасна Нижньогородська) на території Росії.
У 1989 році Лапін переїхав до Криму, де почав працювати у відділенні боксу Євпаторійської ДЮСШ.
Він тренував спортивний клуб Таврія, був викладачем Кримської республіканської школи вищої спортивної майстерності та тренером спортивного клубу Перший раунд у Сімферополі.
У 2010 році здобув освіту в Запорізькому національному університеті.
Серед тих, кого тренував Сергій Лапін, були:
- срібний призер Олімпійських ігор 2000 року Сергій Доценко;
- учасник Олімпійських ігор 2016 року Ботіржон Ахмедов.
Наразі Сергій Лапін є директором промоутерської компанії Usyk 17 Promotions.