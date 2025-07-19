Даніель Дюбуа: спортивний шлях Динаміта та найяскравіші перемоги

Даніель Дюбуа, також відомий як “Динаміт” або “Тріпл Д”, — британський професійний боксер. З моменту дебюту в професійному боксі у 2017 році Дюбуа виступає під керівництвом відомого промоутера Френка Воррена та в рамках компанії Queensberry Promotions.

Факти ICTV дізнавалися, хто Дюбуа за національністю та які його фізичні дані.



Даніель Дюбуа: скільки років та де народився

Спортсмен народився 6 вересня 1997 року в Лондоні, Англія. За національністю британець і є громадянином Великої Британії. Зараз йому 27 років.

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Батько Даніеля, Стенлі Дюбуа, виховував його та його братів і сестер у суворих умовах, змушуючи їх виконувати важкі фізичні вправи, які залишили помітні сліди на руках хлопця. Такий суворий підхід до виховання допоміг розвинути у Даніеля дисциплінованість і відданість боксу. Він не проходив через період бунтарства, адже виховання було спрямоване на досягнення успіху в спорті.

Боксер Даніель Дюбуа: біографія та фізичні дані

Наразі Дюбуа має 22 перемоги (21 нокаутом) і 2 поразки. Він є одним з найперспективніших боксерів у суперважкій вазі, займаючи перше місце серед британських боксерів та друге місце серед суперважковаговиків у світі.

Основні дані боксера:

Вага Дюбуа – 112,7 кг

Зріст – 196 см

Розмах рук – 198 см

Тренер – Дон Чарлз

Стиль – орієнтований на нокаут

Процент нокаутів – 95,45%

22 перемоги (21 нокаутом) і 2 поразки

Даніель Дюбуа: особисте життя

Даніель Дюбуа активно веде соціальні мережі, зокрема Instagram, де ділиться моментами з тренувань та особистого життя. Він також активно взаємодіє з фанатами та підтримує зв’язок з родиною через ці платформи.

Незважаючи на свою публічну кар’єру, Дюбуа зберігає приватність щодо особистого життя, не розголошуючи подробиць про стосунки чи особисті справи. Він зосереджений на своїй кар’єрі та розвитку в боксі.

Ключові бої та досягнення боксера

Одним із важливих моментів у кар’єрі Дюбуа став бій з Джо Джойсом 28 листопада 2020 року, на якому він намагався завоювати титули BBBofC British Heavy, Commonwealth Boxing Council Heavy, EBU European Heavy, WBC Silver Heavy та WBO International Heavyweight. Після 10 раундів бою Дюбуа був змушений скласти руки через серйозне ушкодження лівого ока від точного удару Джойса.

Попри це Дюбуа вже встиг досягти значних висот у кар’єрі, ставши наймолодшим британським чемпіоном у суперважкій вазі, коли завоював титул чемпіона Великої Британії у 2019 році, лише в 21 рік.

Він також тримав титули WBA (Regular) у 2022–2023 роках і з 2024 року є чемпіоном світу за версією IBF.

Стиль бою Даніеля Дюбуа

Дюбуа славиться своєю неймовірною силою удару, яка є його головною зброєю на рингу. Його стиль боксування включає агресивний наступ з постійним тиском на супротивників, змушуючи їх робити помилки, що він використовує для досягнення перемоги. Окрім потужного удару, він також володіє технічними навичками, зокрема точним джебом, що дає йому змогу ставити комбінації ударів і тримати суперників на відстані.

Досягнення та титули:

Титул чемпіона Великої Британії у 2019 році.

Титул чемпіона WBA (Regular) у 2022–2023 роках.

Титул чемпіона IBF у 2024 році.

Нокаут року за версією Ring в 2024 році, коли він здобув перемогу над Ентоні Джошуа.

Дюбуа також відомий своєю витривалістю, зберігаючи високий рівень енергії та агресії навіть на пізніх етапах бою.

Джерело: Queensberry Promotions

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