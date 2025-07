Лапін ледь не вилетів з рингу, але здобув перемогу та захистив пояси

Україннець Даніель Лапін захистив титули чемпіона світу за версією WBA Continental і IBF Intercontinental у напівважкій вазі у бою проти британця Льюїса Едмондсона.

Бій відбувся в андеркарді Усик — Дюбуа 2, тривав усі десять раундів та завершився перемогою українця рішенням суддів – 95:95, 96:94, 96:94.

Перший раунд минув у розвідці, але вже ближче до середини Лапін активізувався й кілька разів точно влучив джебом у голову суперника. У другому та третьому раундах бій був рівним – обидва боксери обмінювалися ударами, зокрема Едмондсон провів кілька влучних лівих атак.

Четвертий і п’ятий раунди минули під контролем Лапіна: він змусив британця відходити, притис до канатів і кілька разів пробив у щелепу. У шостому Едмондсон відповів, завершивши раунд аперкотом. Лапін намагався пресингувати, але суперник постійно клінчував.

Сьомий раунд минув менш активно – обидва працювали обережніше, переважно по захисту.

Натомість у восьмому раунді стало гаряче: Едмондсон знову пішов у клінч, навалюючись на українця біля канатів так сильно, що Лапін ледь не вилетів з рингу.

Наступні два раунди пройшли з меншою інтенсивністю. Боксери обмінювались ударами по захисту, але у восьмому раунді Едмондсон зловживав клінчем, навалюючись на українця на канатах, ледь не викинувши боксера за ринг.

