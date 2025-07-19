Що відомо про Олександра Усика: зріст, розмах рук та інші дані

19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні відбудеться один із найочікуваніших боксерських поєдинків року – бій між Олександром Усиком та Даніелом Дюбуа. Цей поєдинок стане реваншем, адже Усик вже перемагав Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Переможець бою отримає статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Факти ICTV розповідають, що відомо про українського боксера, зріст та вагу Олександра Усика, а також досягнення за спортивну кар’єру.

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Олександр Усик: зріст і вага боксера

Український боксер народився 17 січня 1987 року у Сімферополі, Крим. Тобто вік Усика – 38 років.

Усик – шульга. Його колишній суперник Ентоні Джошуа після двох поразок від Олександра заявив, що його побив один із найкращих шульг у світі.

Основні факти та біометричні дані:

прізвисько – Кіт;

бойова стійка – шульга;

зріст Усика – 191 см;

розмах рук – 198 см;

вага Усика – 103,1 кг ( дані зважування

Для шанувальників боксу та Усика цікавим фактом може стати те, що деякі антропометричні дані Усика зіставні з даними легенди боксу Мухаммеда Алі. Йдеться про зріст і розмах рук – в обох вони ідентичні.

За свою професійну спортивну кар’єру Олександр Усик провів 23 поєдинки. 14 боїв українець закінчив достроково. Щоправда, у надважкій вазі Усик провів поки що лише сім боїв.

Чемпіоном світу у гевівейті Усик став після перемоги над британцем Ентоні Джошуа. У бою-реванші українець захистив свій титул. У бою проти Тайсона Ф’юрі він став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, першим в епоху чотирьох поясів.

Перемоги та титули Усика

чемпіон Європи з боксу 2008 року;

чемпіон світу з боксу 2011 року;

чемпіон Олімпійських ігор-2012;

абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (2018—2019) та надважкій вазі (2024);

чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO (2016—2019), WBC (2018—2019), IBF (2018—2019), WBA (Super) (2018—2019),

переможець Всесвітньої боксерської суперсерії (2018),

пояс журналу The Ring у важкій вазі (2018—2019),

чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBO (2021– зараз), IBF (2021—2024), WBA (Super) (2021–зараз), WBC (2024–зараз).

Олександр Усик: що відомо про боксера

Батьки Олександра Усика родом із півночі України, хоча сам він народився в АР Крим. Його мати родом із Чернігівщини, а батько – із Сумщини.

З дитинства Олександр відвідував футбольну школу сімферопольської Таврії, але футбольна кар’єра Олександра не склалася. У 15 років почав займатися боксом.

У відкритих джерелах можна знайти, що батьки Усика не були релігійними, але він під впливом бабусі перейшов до православ’я.

Цікаво, що він навчався у школі №34 в Сімферополі, де також навчалася його майбутня дружина Катерина.

В Олександра та Катерини у шлюбі народилося четверо дітей: Єлизавета, Кирило, Михайло та Марія. Учетверте Усик став батьком у січні 2024 року.

Оскільки боксер готувався до бою з Ф’юрі, який мав спершу відбутися у лютому, то не був присутній на виписці дружини із пологового.

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