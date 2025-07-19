Українець Сіренко зазнав першої поразки в кар’єрі в андеркарді бою Усик – Дюбуа

Український боксер Владислав Сіренко зазнав поразки від британця Соломона Дакреса. Бій відбувся в андеркарді вечора боксу Усик – Дюбуа 2 на арені Вемблі.

Поєдинок тривав десять запланованих раундів та завершився одноголосною перемогою Дакреса з рахунком 99:91, 98:92, 99:92.

Сіренко програв Дакресу

На старті бою Сіренко був активнішим, влучав джебами в обличчя суперника. Проте в наступних раундах ініціативу перехопив Дакрес, ефективно працюючи серіями, особливо по корпусу.

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У п’ятому та шостому раундах точних ударів було ще більше з обох боків. У сьомому Дакрес кілька разів пробив у голову, а Сіренко спробував контратакувати, але безуспішно.

У восьмому раунді українець затис британця в куті та провів серію ударів, після одного з яких у суперника вилетіла капа.

У фінальних раундах активнішим був Дакрес, що й дозволило йому здобути перемогу за рішенням суддів. Для Сіренка – це перша поразка на професійному ринзі.

A stellar display from start to finish @SolomonDacres picks up a HUGE victory via unanimous decision The undisputed fight is live worldwide & available to buy NOW via @daznboxing #UsykDubois2 | Wembley Stadium | NOW | #RiyadhSeason pic.twitter.com/9ZndPBKxGx — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

Нагадаємо, 30-річний Сіренко спершу мав битися з іншим українцем Андрієм Новицьким за пояс WBC International. Але на початку липня останній знявся з поєдинку через травму. Замість нього на бій погодився Дакрес.

Факти ICTV ведуть текстову онлайн-трансляцію вечора боксу на Вемблі, де головною подією стане бій Усик – Дюбуа.

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