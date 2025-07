Українець Сіренко зазнав першої поразки в кар’єрі в андеркарді бою Усик – Дюбуа

Український боксер Владислав Сіренко зазнав поразки від британця Соломона Дакреса. Бій відбувся в андеркарді вечора боксу Усик – Дюбуа 2 на арені Вемблі.

Поєдинок тривав десять запланованих раундів та завершився одноголосною перемогою Дакреса з рахунком 99:91, 98:92, 99:92.

На старті бою Сіренко був активнішим, влучав джебами в обличчя суперника. Проте в наступних раундах ініціативу перехопив Дакрес, ефективно працюючи серіями, особливо по корпусу.

У п’ятому та шостому раундах точних ударів було ще більше з обох боків. У сьомому Дакрес кілька разів пробив у голову, а Сіренко спробував контратакувати, але безуспішно.

У восьмому раунді українець затис британця в куті та провів серію ударів, після одного з яких у суперника вилетіла капа.

У фінальних раундах активнішим був Дакрес, що й дозволило йому здобути перемогу за рішенням суддів. Для Сіренка – це перша поразка на професійному ринзі.

A stellar display from start to finish @SolomonDacres picks up a HUGE victory via unanimous decision

