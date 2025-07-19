Усик – Дюбуа 2: чи може погода вплинути на результат бою

На Вемблі у Лондоні у суботу, 19 вересня, відбудеться довгоочікуваний бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Ведучий програми Факти ICTV Андрій Ковальський у прямому ефірі телемарафону Єдині новини розповів про шанси обох боксерів та які фактори можуть вплинути на результат поєдинку.

Усик – Дюбуа 2: прогноз на бій

За словами спортивного журналіста, шанси у поєдинку дуже нерівні. Він сказав, що говорив із багатьма експертами перед поєдинком, зокрема з коментатором бою Володимиром Кобельковим. І всі в один голос переконані, що у Дюбуа шансів немає.

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— Я зараз поясню коротенько, чому так. Дюбуа, насправді, дуже габаритний боксер. Він вищий за Усика, важчий. Але в нього є одна проблема, яку відзначають абсолютно всі, це – ментальність. Те, що в голові. Адже бокс – це високоінтелектуальний вид спорту. І тут замало мати просто сталеві м’язи та величезну кремезну статуру, – сказав Ковальський.

Він додав, що це було видно на офіційних заходах перед боєм. За словами Ковальського, пресконференція, зважування та відкрите тренування показали, що Дюбуа морально не готовий бути чемпіоном.

Ковальський сказав, що сьогодні на Вемблі може бути будь-який варіант розвитку подій. Він зауважив, що зранку у Лондоні йшов дощ, а сам бій відбудеться на арені під відкритим небом.

— Тому я би погоду теж не відкидав. Звісно, боксери будуть накриті, але все одно температура, вологість повітря, можливо, теж внесуть свої корективи у цей поєдинок. Тому чинників дуже багато – від розміру боксерів до дощу, – додав Ковальський.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на Вемблі. На кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик, а також титул IBF, що належить Дюбуа.

Раніше Факти ICTV розповідали, де дивитися бій Усик – Дюбуа 2 та хто покаже подію онлайн в Україні.

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