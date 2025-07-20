Мій чемпіон, моя гордість: Катерина Усик емоційно звернулася до чоловіка
Катерина Усик, дружина абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика, після перемоги чоловіка у поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа, виклала допис, привітавши його з черговим тріумфом.
Дружина Усика була присутня на поєдинку Усик – Дюбуа 2 на лондонській арені Вемблі, де палко підтримувала коханого.
Катерина Усик привітала чоловіка з перемогою
– Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість. Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки праці, скільки сили, скільки віри ти вклав. Ти – справжній воїн. Ти – приклад для наших дітей, для України, для всього світу. Я дякую Богові за тебе. Я дякую тобі – за силу, за любов, за те, що навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом, – написала вона.
Катерина додала: Ми з тобою завжди – і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Люблю тебе безмежно. З перемогою, коханий!
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Сам Усик після перемоги виклав у соцмережі чорно-білий знімок, де він після бою обіймає Катерину.
Олександр підписав його коротко: Ти – моя підтримка і моє все!
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38-річний Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді бою-реваншу на лондонському стадіоні Вемблі.
Завдяки перемозі українець знову об’єднав основні пояси у надважкій вазі та став дворазовим абсолютним чемпіоном гевівейту. Зробити таке двічі ще не вдавалося жодному боксерові цієї вагової категорії в еру чотирьох поясів.
Фото: Катерина Усик