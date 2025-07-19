Хлопці, ви дозволяєте мені бути тут: Усик на Вемблі звернувся до ЗСУ

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа звернувся до українських військових, які боронять нашу країну на фронті.

Перед цим він сказав публіці на Вемблі, що говоритиме українською мовою.

Усик звернувся до військових на Вемблі

— Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять нашу країну. Отримав безліч повідомлень, і сьогодні також, від підрозділів, які боронять мою країну на лінії фронту. Хлопці, ви дозволяєте мені зараз бути тут, – сказав Усик.

Після поєдинку в Олександра запитали, чого він ще хоче досягти, після того, як став триразовим абсолютним чемпіоном.

Зараз дивляться

– Нічого. Досить. Далі я хочу відпочити. Дерек тут. Я хочу назад додому до сім’ї, дружити та дітей. Хочу відпочити 2-3 місяці, – сказав чемпіон.

Олександр Усик здобув дострокову перемогу над Даніелем Дюбуа у п’ятому раунді, нокаутувавши британця.

Таким чином українець об’єднав чемпіонські пояси WBA, WBO, WBC та IBF, ставши триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію вечора боксу на Вемблі, де головною подією став бій Усик – Дюбуа.

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